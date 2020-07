Kæmper for livet

Italienske Alex Zanardi kæmper i øjeblikket for livet på intensivafdelingen på San Raffaele-hospitalet i Milano.

I sidste måned kom den tidligere F1-kører og guldvinder ved de Paralympiske Lege alvorligt til skade under en konkurrence, da han mistede kontrollen over sin håndcykel og kolliderede med en lastbil.

Det så i første omgang ud til, at Zanardi var i bedring, men nu er hans tilstand forværret, og beskrives som 'ustabil'. Det skriver BBC.

Tirsdag blev han ellers overført til en specialafdeling, der beskæftiger sig med genoptræning efter alvorlige hovedskader, men nu er han altså tilbage på intensiv.

Alex Zanardi har håndcyklet sig til fire olympiske guldmedaljer og en lang række VM-titler. Foto: Ritzau Scanpix

Efter ulykken 19. juni blev han lagt i kunstig koma, og gennemgik tre operationer.

Det er ikke første gang, at Alex Zanardi kommer alvorligt til skade

I 2001 fik han begge ben amputeret over knæet efter en ulykke under et løb i Tyskland.

Siden formåede italieneren, der har kørt Formel 1 for Jordan, Minardi, Lotus og Williams, at genopfinde sig selv som paratlet, og som håndcyklist har han blandt andet vundet fire plympiske guldmedaljer.

