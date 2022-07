Kæmpestjerne chokerer: Afkald på VM-titel

Den regerende verdensmester i skak, Magnus Carlsen, vil ikke forsvare sin titel. Det siger han i videopodcasten "The Magnus Effect" ifølge det norske medie VG.

Han har været indehaver af titlen siden 2013. Dengang slog han inderen Viswanathan Anand.

Siden har han forsvaret titlen fire gange.

Magnus Carlsen fortæller i videopodcasten, at han ikke længere er motiveret til at spille endnu en VM-kamp.

- Jeg har informeret mit team og Det Internationale Skakforbund (Fide) om, at jeg ikke kommer til at spille den kommende VM-kamp i langskak, siger han.

Han skulle have forsvaret sin titel mod russiske Ian Nepomniachtchi i begyndelsen af næste år. Han udelukker dog ikke muligheden for at vende tilbage til VM-scenen på et senere tidspunkt.

Den 31-årige nordmand gør det desuden klart, at han fortsætter med at spille skak på fuldtid - bare ikke i VM-sammenhæng.

Det kommer frem i podcasten, at han mødtes med Fide-præsident Arkady Dvorkovich under kandidatturneringen i Madrid i juni for at fortælle ham om sin beslutning.

- Jeg stillede ingen krav og havde ingen forslag, men var der for at fortælle, at jeg ikke ville forsvare titlen i den næste VM-kamp, siger nordmanden.

Kandidatturneringen har som formål at finde den næste udfordrer til VM-tronen.

