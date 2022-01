Kapret af TV 2

Efter en årrække som sidelinjereporter og studievært skifter sportsjournalisten Jon Pagh sit job hos NENT ud med en rolle som studievært hos TV 2 Sporten.

Det skriver tv-stationen i en pressemeddelelse fredag.

- Jeg er hamrende glad for, at en skarp journalist og skærmprofil som Jon Pagh har sagt ja til at blive vært for vores stærke nyhedsdækning af sport på TV 2's flader. Jon har kant, og hans formidlingskvaliteter vil være med til at løfte vores i forvejen dygtige værtskorps, udtaler redaktionschef Kristian Bech Josefsen.

- Jeg er sikker på, at seerne vil føle sig i godt selskab med Jon, og jeg glæder mig til at se ham folde sig ud som vært på TV 2's platforme.

38-årige Jon Pagh, der har en fortid som journalist på Ekstra Bladet, bliver på TV 2 genforenet med tidligere kendte kollegaer som Camilla Martin, Peter Graulund og Carsten Werge, der det seneste år er gået samme vej.

- At møde de mange seere fra TV 2's studier i Odense bliver en helt ny udfordring, som jeg ser frem til at prøve kræfter med og udvikle mig i, siger Jon Pagh.