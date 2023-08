Katastrofal panik - mindst 12 omkommet

Det skulle have været en festdag i Madagascars hovedstad Antananarivo, men det udviklede sig til et sandt mareridt.

For åbningsceremonien til Indian Ocean Island Games på blev så stort et tilløbsstykke, at der ikke var plads til de mere end 50.000 tilskuere, der dukkede op på Kianja Barea Mahamasina Stadium.

Uden for portene kom der så meget pres på, at folk ganske enkelt trampede hen over hinanden - med fatale følger.

Ifølge det franske tv-netværk La Première, der sender fra de franske oversøiske departementer og rapporterer fra legene, da departementet Réunion deltager, er der mindst 12 omkomne og 80 sårede heraf mindst 10 i kritisk tilstand, hvorfor dødstallet forventes at stige.

Annonce:

Tilskuerne begyndte fra kl. 15.30 lokal tid at strømme til åbningsceremonien. Snart gik det dog galt, da kaos herskede, og flere hundrede tilstrømmende tilskuere gik i panik, hvorefter flere altså blev trampet ned.

Inde på stadion indfandt ø-nationens præsident, Andry Rajoelina, sig, og i hans tale bad han om et minuts stilhed for de omkomne og tilskadekomne.

- Vi er omkring 50.000 til stede her på stadion. Desværre indtraf en tragisk hændelse, fordi der var skubberi. Der var døde og tilskadekomne ved indgangene, sagde præsidenten ifølge Le Figaro.

Uden for stadion tog premierminister Christian Ntsay til hospitalet for at tilse de sårede og orientere offentligheden om episoden.

Det er de 11. Indian Ocean Island Games, der bliver arrangeret med støtte fra Den Internationale Olypiske Komité. Der er deltagelse af syv nationer med flere end 2000 atleter.