Kendt fra Hollywood: Wrestling-kæmpe død

Torsdag blev der sat et punktum for et af wrestlingssportens mere kuriøse indslag - her trak Thomas 'Tiny' Lister jr. nemlig vejret for sidste gang.

I wrestlingens verden blev han i WWE (dengang WWF) kendt som den store skurk Zeus, den folkekære Hulk Hogans store fjende.

Det var i 1989 umiddelbart efter filmen 'No Holds Barred', hvor netop Hogan og Lister havde spillet over for hiinanden.

Filmen blev en moderat succes, og WWE forsøgte at skumme fløden ved at skrive kontrakt med Lister, der skulle fortsætte i sin rolle som Zeus, The Human Wrecking Machine.

Problemet var blot, at Lister var skuespiller og kun havde minimalt med wrestling-erfaring, og det store opgør blev derfor aftalt som en tag team-match, hvor Lister for at kompensere fik tildelt den teknisk dygtige 'Macho Man' Randy Savage som makker, mens Hogan blev flankeret af sin gode ven Brutus 'The Barber' Beefcake.

Hogan og Beefcake fik sejren, men Zeus spøgte fortsat. Han blev diskvalificeret under Survivor Series for et kvælertag mod Hulk Hogan i den specielle konstellation med firemandshold, og der kom en revanchekamp sidst på året mod Hogan og Beefcake.

Men da Listers manglende evner fortsat var et problem, blev den optaget på forhånd og vist på pay per view som en event sammen med filmen No Holds Barred.

Igen tabte Zeus og Macho Man, og derefter var det slut for Zeus.

Karakteren gjorde dog meget kortvarigt comeback i WCW under navnet Z-Gangsta, da Hogan var et stort navn der.

Thomas 'Tiny' Lister jr. var i gang til det sidste. Foto: Earl Gibson/Shutterstock

Det var mere foran et kamera, at 'Tiny' havde sine forcer. Med sin imponerende fysik kombineret med et blindt højre øje, der gav ham et nærmest vanvittigt blik, landede han flere roller i populære film.

Blandt andet med en større rolle i filmen 'Friday' med Ice Cube og Chris Tucker samt en stribe mindre roller i eksempelvis 'Det femte element', 'The Dark Knight', 'Austin Powers in Goldmember', 'Frækkere end politiet tillader 2' og 'Jackie Brown'.

'Tiny' Lister jr. blev tidligere på året smittet med covid-19, men kom sig over sygdommen og begyndte at arbejde igen. Han var således engageret i filmoptagelser, da han i starten af december igen fik covid-lignende symptomer.

Hans manager, Cindy Cowan, oplyser, at Lister torsdag blev fundet bevidstløs i sit hjem i Marina Del Rey i Californien. Her blev han kort efter erklæret død, hvilket afstedkom reaktioner i både wrestling- og filmmiljøet:

