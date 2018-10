Kendt sportspolitiker død ved ungdoms-OL

Ungdoms-OL i Buenos Aires er blevet ramt af en tragedie.

Søndag offentliggjorde Det Internationale Basketballforbund (Fiba), at forbundets generalsekretær, schweizeren Patrick Baumann, er død efter et hjerteanfald.

Den 51-årige internationale sportspolitiker fik lægehjælp med det samme, da han pludselig og helt uventet faldt om under legene i Argentina, men hans liv stod ikke til at redde.

- Basketball har mistet en leder, forkæmper og en ven, og vores tanker går til Patricks kone og hans to børn i denne tragiske situation, skriver Fiba på sin hjemmeside.

Baumann tilhørte ledelsen i Fiba i 15 år, og han var også medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) siden 2007.

Ifølge nyhedsbureauet AP blev han anset som en mulig, kommende præsident for IOC.

IOC flagede også på halv på kontoret i Buenos Aires og i schweizerens hjemby, Lausanne.

I OL-byen i Buenos Aires vil Patrick Baumann ligeledes blive mindet ved et arrangement.

- Vi kan dårligt forstå denne tragiske nyhed. Vi har mistet en ung og sympatisk leder, som var fuld af håb og som var sportens fremtid.

- Vores tanker er hos hans kone, børn og familie, lyder det i en udtalelse fra IOC-præsident Thomas Back.

Patrick Baumann var advokat fra Schweiz, og han blev anset som en særdeles væsentlig figur i de olympiske cirkler.

Han stod i spidsen for den gruppe under IOC, som evaluerede værtsbud til OL i 2024 fra Paris og Los Angeles, og han stod i spidsen for arbejdet med at forberede Los Angeles til værtskabet i 2028.

IOC udpegede ligeledes Patrick Baumann som medlem af bestyrelsen i Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Schweizeren bestred også posten som præsident for Global Organisation of International Sport Federations (GAISF), som er en paraplyorganisation for alle internationale sportsforbund.