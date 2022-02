Kneben dansk nedtur til værterne

Det blev til endnu et nederlag, da det danske herrelandshold i curling var på isen ved vinter-OL i Beijing i Kina natten til fredag dansk tid.

Her tabte Danmark 4-5 til værterne fra Kina efter knap tre timers spil.

Det er danskernes andet nederlag i to kampe, efter at skipper Mikkel Krause, viceskipper Mads Nørgaard og løjtnanterne Henrik Holtermann og Kasper Wiksten tabte 5-10 til Canada i åbningskampen.

Nederlaget til kineserne gør ondt, fordi værtsnationen på forhånd lignede en af de modstandere, som Danmark ville have en god chance for at slå. Kina kom ind til kampen med to nederlag i bagagen.

- Jeg er frustreret. Vi havde vores chancer, ligesom vi havde håbet på. Vi fik bare ikke gjort noget ved dem, siger skipper Mikkel Krause.

Det var en meget jævnbyrdig kamp, på trods af at danskerne aldrig på noget tidspunkt kom foran.

Efter fjerde ende var stillingen 2-2. Men da danskerne kiksede på den sidste sten i femte ende, betød det, at kineserne fik to sten i huset, hvormed de tog to point og bragte sig foran 4-2.

Der var momentvise fine sten, og Mikkel Krause og holdkammeraterne formåede da også at få reduceret til 3-4 efter sjette ende.

Den største chance til de danske herrer kom i ottende ende, hvor de havde fordelen af at have den sidste sten. Stillingen var på det tidspunkt 5-3 til Kina.

Men Danmark missede muligheden for at vende kampen på hovedet og måtte nøjes med en i stedet for fire sten i huset.

- Vi fejlede en lille smule, så det ikke lykkedes. Det var bare historien om den kamp. Ved mange af vores skud er der en enkelt ting, der gik galt. Det er virkelig frustrerende, siger Mikkel Krause.

4-5 blev samtidig slutresultatet, da ingen af de to mandskaber fik nogen sten i huset i hverken niende eller tiende ende.

Senere fredag - klokken 13.05 dansk tid - skal de danske curlingherrer møde Rusland.

- Jeg tror, at det er okay. Det tvinger os til at glemme denne kamp hurtigt. Vi er nødt til at komme videre, så det passer mig fint, at vi ikke har en hel aften og nat til at tænke over det, siger Krause.

Der er ti deltagende nationer i den olympiske curlingturnering, og alle hold møder hinanden på kryds og tværs i det indledende gruppespil.

Derfor skal Danmarks herrer efter mødet med Rusland i aktion yderligere seks gange.

De fire bedste nationer efter det indledende gruppespil går i semifinalerne.