Kobe Bryant død i helikopterstyrt

Den amerikanske basketball-stjerne Kobe Bryant er søndag afgået ved døden efter et helikopterstyrt. Det beretter flere amerikanske medier herunder TMZ, der også har fået dødsfaldet bekræftet.

Kobe Bryant, der blot blev 41 år, var om bord på en helikopter, der søndag morgen lokal tid styrtede ned i i bjergene omkring Calabasas vest for Los Angeles.

De lokale myndigheder, Los Angeles County Sheriff's Department, har bekræftet, at alle fem ombordværende blev dræbt i styrtet.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Det forlyder, at der gik brand i Kobe Bryants private Sikorsky-helikopter, og at hjælpen var på stedet kort efter styrtet. Alligevel lykkedes det ikke at redde nogen af de ombordværende.

Kobe Bryants hustru Vanessa og hans fire døtre var ikke om bord på helikopteren.

Kobe Bryant er en legende i LA Lakers, hvor han spillede i 20 sæsoner, og en af de bedste basketballspillere gennem tiderne.

Han nåede at score imponerende 33.643 point, hvilket er nok til en fjerdeplads på alletiders topscorerliste i NBA - så sent som natten inden hans død blev han overhalet af LeBron James. Og James ville der hellere hylde Bryant end at snakke om sin egen præstation:

- Jeg er bare glad for at blive nævnt i sammenhæng med Kobe Bryant. Han er en af tidernes bedste basketballspillere, og han er en af de bedste spillere i Lakers' historie.

- Han har to trøjer, der hænger i Staples Center (Lakers' hjemmebane, red.), det er jo vanvittigt, sagde LeBron James.

Kobe Bryant, der af en anden Lakers-legende Earvin 'Magic Johnson fik kælenavnet Den Sorte Mamba på grund af sine evner til at sætte andre op til scoring, opnåede at vinde fem NBA-mesterskaber med LA Lakers, og han deltog i 18 All Stars-kampe. Som en del af det amerikanske 'Dream Team' vandt han to OL-guldmedaljer, i 2008 og 2012.

To gange blev han NBA's mest scorende spiller. det skete i 2006 og 2007. I 2006 skrev Kobe Bryant sig ind i historiebøgerne, da han stod for 81 point mod Toronto Raptors i Lakers' 122-104-sejr. Det er det næsthøjeste i NBA's historie, kun overgået af Wilt Chamberlains utrollige 100 point tilbage i 1962.

Sportskanalen ESPN rangerede i 2016 Kobe Bryant som den næstbedste 'shooting guard' gennem tiderne efter Michael Jordan.

NBA har som konsekvens af dødsfaldet valgt at aflyse alle kampe søndag.

Kobe Bryant Født: 23. august 1978 Død: 26. januar 2020 (41 år) Højde: 196 cm. Vægt: 96 kg Position: Guard Nummer: 8 (indtil 2006/2007-sæsonen) og 24 - begge trukket tilbage af LA Lakers Draft: Nr. 13 i 1996 (Charlotte Hornets - traded til LA Lakers) Klubber:

1996-2006: La Lakers

