Kobe Bryant i Hall of Fame

NBA-legenden Kobe Bryant kommer i Hall of Fame. Og den afdøde basketballstjerne følges med to andre af sportens store navne.

Det drejer sig om Tim Duncan og Kevin Garnett. Tilsammen har de tre vundet 11 NBA-mesterskaber. Kobe Bryant og Tim Duncan vandt fem hver.

Kobe Bryant, der omkom i en tragisk helikopterulykke i januar, kommer officielt i Hall of Fame 29. august sammen med otte øvrige navne.

Det sker ved en begivenhed i Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Det blev annonceret lørdag, og mens Tim Duncan og Kevin Garnett selv kunne sætte ord på hæderen, så måtte Kobe Bryants enke og datter tale for ham.

- Det er en utrolig bedrift og ære. Og vi er meget stolte af ham. Vi ville ønske, at han kunne fejre det sammen med os, siger Vanessa Bryant, enke til Los Angeles-legenden.

Da Kobe Bryant døde i helikopterulykken i januar, omkom otte andre personer - heriblandt datteren Gianna.

Ulykken fyldte også meget i lørdagens hyldesttaler, da mange af de øvrige navne har krydset Kobe Bryants veje i løbet af deres karrierer.

Ud over stjernetrioen kom også den tidligere NBA-træner Rudy Tomjanovich i Hall of Fame, og trænerne Eddie Sutton, Barbara Stevens og Kim Mulkey fulgte trop.

Det gjorde den firedobbelte OL-guldvinder Tamika Catchings også. Hun vandt OL-guld med USA fire gange - i 2004, 2008, 2012 og 2016.

Endelig kom Patrick Baumann, der døde i 2018, i Hall of Fame for sit politiske i virke i sporten.

For at komme i Hall of Fame skal en spiller være pensioneret i fire fulde sæsoner.

