Kobe Bryant indlemmes officielt i Hall of Fame

NBA-legenden Kobe Bryant bliver lørdag officielt medlem af Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Den afdøde basketballstjerne følges ind i det fornemme selskab med to andre af sportens store navne, nemlig Tim Duncan og Kevin Garnett. Tilsammen har de tre vundet 11 NBA-mesterskaber. Kobe Bryant og Tim Duncan vandt fem hver.

De tre skulle oprindeligt være indlemmet i Hall of Fame 29. august sidste år, men ceremonien blev udskudt på grund af coronapandemien.

Begivenheden lørdag afholdes på Mohegan Sun Arena i Uncasville i Connecticut.

Bryant omkom i en helikopterulykke 26. januar 2020. I ulykken omkom også otte andre personer - heriblandt Kobe Bryants 13-årige datter Gianna. Bryant blev 41 år.

Kobe Bryants enke, Vanessa Bryant, og hans datter Natalia var fredag aften mødt op for at modtage den jakke, der følger med indlemmelsen i Hall of Fame.

Samtidig var de med til at åbne en udstilling, der er lavet om basketball-legenden, og som Vanessa Bryant har været med til at designe.

Udstillingen handler om Kobe Bryants bedrifter som spiller, hvor han spillede hele sin professionelle karriere - 20 sæsoner - for Los Angeles Lakers, og om hans liv efterfølgende.

Han stoppede sin aktive karriere i 2016 og nåede at vinde fem NBA-mesterskaber med Lakers.

I sin sidste NBA-kamp i april 2016 scorede han 60 point. Det har ingen andre præsteret.

Han nåede at spille i både nummer 8 og 24 for Lakers. Begge numre er i dag trukket tilbage, så ingen kommer til at spille i dem fremover i klubben.