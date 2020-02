Kobe Bryant og datteren begravet i hemmelighed

26. januar sluttede livet for Kobe Bryant, datteren Gianna samt syv andre mennesker, der sad i den forulykkede helikopter.

41-årige Bryant betragtes som en af basketball-sportens bedste nogensinde, og han var på vej til en turnering på sit eget Kobe's Mamba Sport Academy, da den tragiske ulykke indtraf.

Siden har verden sørget, og han er blevet mindet ved talrige lejligheder. Den offentlige interesse har været enorm, men begravelsen blev alligevel holdt i meget private rammer. Det fortæller flere medier, blandt andet Fox og Entertainment Tonight.

Ifølge dokumentet over begravelsen fandt den sted 7. februar ved Pacific View Memorial Park and Mortuary i Corona Del Mar, California. Bryant boede selv i området, som ligger i den sydlige del af Los Angeles.

Foto: Patrick Fallon/Ritzau Scanpix

Foto: Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix

To uger efter den fatale ulykke måtte konen Vanessa Bryant samt deres tre andre børn Natalia, 17, Bianka, 3, and Capri, på syv måneder, tage afsked med Kobe Bryant.

Der vil dog være en offentlig mindeceremoni ved Staples Center, hvor Bryant spillede hele sin NBA-karriere, som vil blive afholdt den 24. februar. Det har konen bekræftet.

Tallet 24 er ikke tilfældigt, da det var netop det nummer, som Bryant skiftede til i 2006.

Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

Tragedier på stribe: Stjernerne der styrtede i døden

Så ekstremt rig var Kobe Bryant

Mandag prøvede Vanessa Bryant at beskrive følelsesregisteret, selvom det uden tvivl smerter hende.

- Jeg har været modvillig mod at sætte ord på mine følelser Min hjerne nægter at acceptere, at både Kobe og Gigi er væk. Jeg kan ikke klare begge dele. Jeg prøver at forstå, at Kobe er væk, men min krop nægter at acceptere, at min Gigi ikke kommer tilbage. Det føles forkert, skrev hun på Instagram.

- Hvorfor skal jeg vågne til endnu en dag, når min lille pige ikke får den mulighed. Jeg er så vred. Hun havde så meget at leve for.

De første meldinger går på, at der ikke kunne findes motorfejl på den forulykkede helikopter, men undersøgelserne fortsætter, og der kan gå op til et år, før resultaterne af disse ligger klar.

En bustur ændrede mit syn på Kobe Bryant

Se også: Verdens 100 mest kendte sportsfolk: Hvor er Caroline og Kevin?