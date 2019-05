Københavns Kommune i farce: DM rykket til Jylland i sidste sekund

Det var en beslutning, der blev taget af bestyrelsen i Kulturforvaltningen i Københavns Kommune, som sendte DM i undervandsrugby til Jylland.

- Selvfølgelig beklager vi dybt. Vi er godt klar over, at det var et stort arrangement, og vi går op i, at vi leverer en god service, men det her var ikke optimalt, siger direktør Kultur- og Fritidsforvaltningen, Thomas Jakobsen.

- Vi vil gerne have gjort det bedre, så vi ikke havde meldt det ud i sidste øjeblik.

Ifølge direktøren var det en rapport, der er i ellevte time fik Bellahøj lukket.

- Vi fik en ny rapport fra Teknologisk Institut, der viste tegn på nye svampesporer. I rapporten var der en formulering om, at det var noget, der kunne inficere huden.

- Beslutningen om at lukke blev først taget i løbet af fredagen. Der er mange arrangementer i hele maj, der bliver berørt af det. Derfor var vi meget obs på lukningen. Vi tog ikke nogen chancer i forhold til den sundhedsmæssige risiko. Risikoen er der både i omklædningsrum, badefaciliter og i selve svømmehallen.

Noget arrangørerne, også var kede af, var, at man fik det svar, at I ikke kunne gøre noget for at hjælpe med at finde en ny svømmehal. Hvorfor kunne I ikke det?

- Resultatet havde nok ikke været anderledes, men selvfølgelig skulle vi have ringet og ikke bare sendt en mail. Med så kort varsel er det svært. Men i det store hele kunne vi godt have gjort det bedre.

- Hos dem, der skulle kvalificere beslutningen om, at det skulle lukke, afstedkom det også en lang række andre ting, der skulle gøres i samme øjemed. Vi missede specifikt at hjælpe rugby-stævnet, hvilket vi beklager. Landskampen fik vi dog hurtigt flyttet til Øbro-hallen, siger direktøren med henvisning til de kommende testkampe for det danske landshold i undervandsrugby, der er en del af verdenseliten.