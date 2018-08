Kommentator: Sådan er dansk trios chancer for at vinde enorm milliongevinst

Dota2-kommentatoren Troels 'Synderen' Nielsen er ikke optimistisk på danskernes vegne til The International, selvom Andreas 'Cr1t' Nielsen kan være et guldhåb.

Tre danske Dota2-stjerner dyster i disse dage ved verdens måske største esportsevent, The International, for hæderen og en præmiepulje på mere end 150 millioner kroner – hvoraf førstepræmien alene er på 70 millioner.

Startfløjtet til turneringen i Vancouver lød onsdag, og hidtil har de danske deltagere haft svingende resultater med deres respektive hold.

Marcus 'Ace' Hoelgaard fra Team Secret har haft adskillige uafgjorte resultater og ét graverende nederlag. Dermed har danskeren i skrivende stund vundet seks maps og tabt samme antal, men alt tyder fortsat på, at Ace & Co. går videre fra turneringens indledende gruppespil og ender i den bedre halvdel af slutspillet.

Mere sortseerisk så det før fredag ud for Johan 'N0tail' Sundstein og holdet, som før i går var i farezonen for at blive elimineret, allerede inden turneringen for alvor begynder. Fredag fandt 'OG' dog formen, og holdet lægger nu på en fjerdeplads i sin gruppe med cifrene 8-6.

Allerbedst er det gået for den tredje dansker, Andreas 'Cr1t' Nielsen, som med holdet Evil Geniuses har overrasket alt og alle og taget The International med storm. Holdet ligger i øjeblikket på en delt førsteplads i sin pulje og har undervejs taget skalpe fra en række af forhåndsfavoritterne.

Spørger man den danske Dota2-kommentator, Troels 'Synderen' Nielsen, der i øjeblikket er i Canada for at kommentere den enorme esportsturnering, er netop Cr1T også det bedste bud på en dansk guldkandidat.

- Personligt ser jeg Cr1t have de bedste chancer, mens det bliver sværere for Ace i Team Secret og i særdeleshed N0tail i OG, fortæller kommentatoren, der sidste år lagde stemme til turneringens finale, til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg ville personligt se det som en overraskelse, hvis Team Secret går hele vejen, og jeg tror heller ikke, at OG i sin nuværende form kan vinde, selvom de fortsat kan få en hæderlig.

2018 lader til blive det vildeste år nogensinde, når det kommer til Esport og Dota 2.

Til gengæld tror Troels 'Synderen' Nielsen på, at Andreas 'Cr1t' Nielsen og Evil Geniuses kan fortsætte deres fine form og blande sig i kampen om topplaceringer – selvom de næppe ender med at vinde den prestigefyldte og pengetunge turnering.

- Jeg tror ikke, der er så gode chancer for en dansk vinder i år, men Cr1t og Evil Geniuses er i min top seks, siger den danske Dota2-ekspert.

Hvordan det forløber for det danske guldhåb og holdets chancer for sejr, får vi for alvor at se, efter gruppespillet slutter lørdag, og knockout-kampene begynder mandag.

Og selvom kommentatoren Troels ”Synderen” Nielsen ikke har de rød-hvide briller på og tør håbe for meget på, at vi får en dansker at se på toppen af podiet, ser han alligevel frem til slutspillet, som spillet foran et enormt publikum.

- Det er altid noget specielt med et stort publikum, der er spændt på kampene. Både derfor, og fordi jeg jo selv elsker spillet, håber jeg på gode games. Det er altid fedt, hvis der er knivskarpt spil og spændende storylines, siger Synderen og fortsætter:

- Derudover håber jeg lidt, at vi beholder vores to traditioner med, at ingen hold har vundet The International to gange, og at vesten og østen af verden skiftes til at vinde. Hvis traditionen holder, vinder et asiatisk hold i år.