'Komplet massakre': Wrestlere tog vanvidskamp ud på gaden

Fans kalder opgøret for 'det bedste i årevis'. Se højdepunkterne herunder

Fredag 31. maj gik vildt for sig i engelske Coventry.

Her mødte den amerikanske wrestler Joey Janela et lokalt talent i form af 15-årige Chantal Jordan i et opgør, der af mange tilskuere efterfølgende er blevet dømt til det bedste, de har set i lang tid, skriver Coventry Live.

Opgøret var en såkaldt fall counts anywhere-kamp, hvilket betyder, at de to wrestlere ikke behøver at holde sig i ringen, men kan kæmpe hvor det passer dem.

Det blev der i den grad gjort brug af, for efter at være startet i ringen fortsatte de to wrestlere matchen ude på gaden, hvor de blandt andet sloges inde i en bus og oven på en bil. Herefter sloges de videre på en fastfood-restaurant, før de vendte tilbage til ringen, hvor Joey Janela slutteligt blev kåret som vinder.

- Det var en komplet massakre, og meget underholdende at se utrolige talenter som Chantal og Joey konkurrere i så sindssyg en kamp.

- Jeg glemmer det aldrig, fortæller tilskuer Tom Mills til Coventry Live.

Taberen: - Bedste match i min karriere

Også Chantal Jordan, der har mindre end et år som professionel wrestler på bagen, var stærkt begejstret efter opgøret, selvom hun tabte.

- At arbejde med Joey Janela var fuldstændig fantastisk, han er sådan en professionel og sikker arbejder, og jeg har meget respekt for ham.

- Han gav mig den bedste match i min karriere indtil videre, og jeg håber virkelig, at jeg kan arbejde sammen med ham i fremtiden, lyder det fra den 15-årige wrestler.

Se hele det vanvittige opgør her. Video: ViralHog.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det kan gå vildt for sig i wrestling. Her kaster en mexicansk wrestler en betonblok i nakken på sin modstander.

Wrestler suspenderet: Kaster betonblok i nakken på modstander