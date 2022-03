Komplet sammenbrud: - En sort dag

Baseball er i dyb krise.

Den store amerikanske sport er i forvejen dumpet ned ad popularitetslisten blandt de amerikanske sportsfans, og ligaen har - modsat NBA og NFL - ikke lykkedes med at udbrede sporten i særlig høj grad til andre dele af verden.

Nu er Major League Baseball så rendt ind i det ultimative problem, for de kan ikke afvikle kampe, før de har en ny aftale på plads med spillerforeningen.

Og det går ad helvedes til.

Parterne har forhandlet i et år (!), og de har blandt andet siddet i konstante forhandlinger i de sidste ni dage. Til sidst måtte de give op og indse, at de ikke kunne nå i mål til det deadline, som MLB havde sat op.

De første to runder er dermed aflyst.

Det er første gang, man må aflyse kampe på grund af den slags uenigheder, siden spillerne strejkede i 1994 og 1995. Dengang gik det ud over 900 kampe.

- Det er en sort dag, lød det fra Tony Clark, der står i spidsen for spillerforneningen.

Siden sidste aftale, som blev lavet i 2016, har spillerne brokket sig over strukturen i aftalen. De er blandt andet vrede over, at der ikke bliver gjort mere for at skabe konkurrence, samt at yngre spillere har svært ved at blive belønnet tidligt i deres karriere, hvis de allerede gør det godt der.

De seneste forhandlinger så ud til udvikle sig en lille smule positivt, så i første omgang blev deadline udskudt. Det gik dog helt galt i de efterfølgende timer, hvor forhandlingsklimaet ifølge New York Times blev helt uudholdeligt.

Ligaen har været lammet siden 2. december, hvor sidste aftale løb ud, så spillerne er lige nu lockoutet. Dengang sagde ligaens kommisær, Rob Manfred, at det ville være katastrofalt, hvis man måtte aflyse kampe.

Der er vi så nu.

Det var ventet, at der ville opstå problemer, for de sidste to aftaler har favoriseret liga-klubbernes ejere, hvilket går stik imod trenden i resten af de store amerikanske ligaer, hvor spillerne i høj grad har fået det mere, som de vil have det.