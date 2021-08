Kontrakt til 1,1 mia.

Basketballstjernen Kawhi Leonard skal også i de kommende sæsoner tørne ud for Los Angeles Clippers i verdens stærkeste basketliga, NBA.

Efter kort tid som kontraktløs har Leonard underskrevet en ny kontrakt, oplyser NBA-holdet.

De nærmere detaljer om kontrakten oplyses ikke, men ifølge det normalt velunderrettede sportsmedie ESPN er kontrakten af fire års varighed. Den har en samlet værdi på svimlende 176,3 millioner dollars, hvilket er lidt over 1,1 milliard kroner.

Ifølge mediet har Kawhi Leonard dog muligheden for at bryde ud af kontrakten før dens sidste år.

Det er den samme betingelse, der de seneste måneder har sendt ham på markedet efter en ny kontrakt, da han sagde nej til at udnytte en option på et års forlængelse med Los Angeles Clippers. Nu fortsætter han alligevel på holdet, men til en højere løn.

Den 30-årige forward regnes for at være en af ligaens bedste spillere, og to gange er han blevet hædret med titlen som ligaens bedste defensivspiller. Fem gange har han været udtaget til ligaens allstar-hold.

Tidligere i sin NBA-karriere har han repræsenteret San Antonio Spurs og Toronto Raptors, og han har vundet NBA-mesterskabet med begge hold. I 2019 skiftede han til Clippers med ambitionen om at vinde mesterskabet for tredje gang.

Den kommende NBA-sæson begynder i oktober. Kawhi Leonard er dog næppe med fra sæsonstart.

Han måtte udgå af slutspillet i den seneste sæson med en ledbåndsskade, hvilket førte til en operation i juli.

