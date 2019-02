Kontroversiel profil fyret: Tæskede kæresten på kasino

Uden at have spillet en eneste kamp er rugbyspilleren Ben Barba blevet fyret fra sin klub North Queensland Cowboys, da han har lavet 'et betydeligt brud på reglerne i sin kontrakt.'

Således beskriver Sky Sports News, at anklagerne om, at han har overfaldet sin partner fysisk på et kasino i den australske by Townsville, er så troværdige, at han med øjeblikkelig virkning har fået revet kontrakten midt over.

Bestyrelsesformand hos Cowboys, Laurence Lancini, har reageret på fyringen ved at tale i klare vendinger om anklagerne mod Barba.

- Når en spiller slutter sig til North Queensland Cowboys, accepterer han at overholde kontraktens vilkår. Efter en intern undersøgelse er det blevet fastslået, at denne spiller har handlet i modstrid med både vilkårene og sjælen i aftalen, siger Lacini en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

Det er dog ikke første gang, at Barba har raget sig uklar med sin arbejdsgiver.

Tilbage i 2016 blev han fyret fra Cronulla Sharks, da han blev testet positiv for kokain.

