Kontroversiel skakspiller beskyldt for snyd igen

Skak-stjernen Magnus Carlsen trak sig efter kun to træk mod den 19-årige amerikaner Hans Niemann

Amerikaneren Hans Niemann er igen blevet beskyldt for at snyde i et online skakspil. Denne gang af den tidligere verdensmester Vladimir Kramnik

Så kører skak-balladen igen.

Den lange skak-misere mellem Magnus Carlsen og Hans Niemann fik sin afslutning sidst i august, da alle parter var blevet enige om at begrave stridsøkserne.

Men nu tyder noget på, at Niemann skal til at finde en ny økse frem.

Den unge amerikaner er nemlig blevet anklaget for at snyde på ny.

Denne gang er det den tidligere verdensmester Vladimir Kramnik, der mener, at Niemann benyttede sig af en skakcomputer, da de to skak-profiler mødtes i et online spil på Chess.com.

Det skriver Aftonbladet.

Kramnik er ikke tilfreds med Niemann. Foto: Malte Ossowski/Ritzau Scanpix

Niemann slog i første omgang Kramnik og tilbød derefter, at de to kunne tage en omkamp.

Det accepterede russeren, som så valgte at lave to træk, der gjorde, at Niemann kunne sætte ham i skakmat på sit blot tredje træk.

Nærmest helt identisk med det Carlsen gjorde, da skak-balladen ham og Carlsen startede i første omgang.

I en video på YouTube forklarer Kramnik, hvorfor han gjorde, som han gjorde.

- Der foregik nogle mærkelige ting, siger Kramnik blandt andet og påstår, at Niemann snød ved hjælp af en skakcomputer, fordi han ikke tænkte længe nok over visse træk i svære positioner, mens han tænkte længe i positioner, hvor Kramnik ikke mente, at det var nødvendigt.

Hans Niemann har ikke været ude og reagere på beskyldningerne endnu.