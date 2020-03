Krisemøde: De vil ikke røre ved OL - endnu

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) holder fast i, at OL i Tokyo skal afholdes til sommer.

Det meddeler IOC tirsdag på sin hjemmeside.

Udmeldingen kommer, kort efter at Det Europæiske Forbund (Uefa) har udskudt afholdes af EM fra 2020 til 2021 som følge af spredningen af coronavirus i Europa.

IOC oplyser, at der fortsat er fire måneder til, at OL i Tokyo går i gang, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at træffe drastiske beslutninger.

OL skal efter planen gå i gang i Japans hovedstad 24. juli med afslutningsceremoni 9. august.

Alle spekulationer omkring afholdelsen af OL vil give bagslag, skriver IOC.

IOC oplyser, at 57 procent af de atleter, der skal deltage ved legene i Tokyo, er fundet.

Endnu mangler 43 procent fortsat at kvalificere sig, og det er lige nu uvist, hvordan de skal findes, da flere kvalifikationsstævner de seneste uger er blevet aflyst.

IOC vil arbejde tæt sammen med de internationale forbund i de forskellige sportsgrene omkring den resterende del af OL-kvalifikationen.

Tidligere på tirsdagen kom det frem, at næstformanden for Japans Olympiske Komité, Kozo Tashima, er blevet smittet med coronavirus.