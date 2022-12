Kronprinsfamilien til basketball: - De var meget overraskede

- Se lige her! Kongelige højheder. Frederik og Mary, kronprinsen og kronprinsessen af Danmark.

Sådan lød det begejstret fra ESPN's sportskommentator, da det danske kronprinspar dukkede op på skærmen under basketballkampen mellem Tasmania JackJumpers og New Zealand Breakers.

Kommentatoren fik ligeledes kaldt kronprinsesse Mary for 'en tidligere lokal'.

Det fremgår af en video på australske News.

Kampen fandt sted i MyState Bank Arena i Tasmaniens hovedstad, Hobart.

Og her tilbragte kronprins Frederik og kronprinsesse Mary aftenen sammen med parrets fire børn, der ligeledes overværede basketkampen.

Kronprinsessen er som bekendt født på Tasmanien og havde et grønt JackJumpers-tørklæde rundt om halsen.

Hendes Kongelige Højhed fik masser at juble over, da hjemmeholdet vandt opgøret med 93-82.

Efter kampen mødte holdets radiovært, Jimmy Smith, den kongelige familie.

Annonce:

- De sagde, at de nød kampen og var meget overraskede over atmosfæren. At tre eller fire tusinde tilskuere kunne lave så meget larm, fortalte radioværten til News.

- De ser aldrig basketball. De to store sportsgrene derovre (i Danmark, red.) er fodbold og tennis.

Det sidste er måske en sandhed med modifikationer, men kronprinsfamilien lader i hvert fald til at nyde juleferien i Australien.

'Glædelig jul fra 'Down Under' - hvor vi fejrer jul på Tasmanien. Her er hverken frostgrader eller bare træer, men sommer og varmt vejr', skrev Kongehuset på Instagram 23. december til et billede af Frederik, Mary og de fire kronprinsbørn.