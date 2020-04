Kun i USA: Wrestling gøres 'livsvigtigt'

Floridas guvernør har givet showbrydning særstatus som livsnødvendigt under coronakrisen, så World Wrestling Entertainment (WWE) kan genoptage livekampe

World Wrestling Entertainment (WWE) har genoptaget sine livekampe i Florida på trods af, at alt andet sport i landet ligger stille, mens coronaepidemien raser.

Det lader sig gøre, efter delstatens guvernør har tildelt showbrydningen særstatus som en nødvendig aktivitet på linje med hospitaler, politi og supermarkeder, skriver blandt andre The Guardian.

Guvernør Ron DeSantis har undtaget ‘professionel sports- og medieproduktion med et nationalt publikum’.

En talsperson for guvernøren siger til ESPN, at disse services er vitale for Floridas økonomi.

WWE, som filmer sine shows og events to steder i Florida, var egentlig lukket grundet coronarestriktioner som alle andre, men genoptog mandag sine liveshows - ind til videre uden tilskuere.

- Vi tror på, at det nu er vigtigere end nogensinde at levere folk lidt adspredelse fra disse hårde tider. Vi producerer på et lukket set med kun det nødvendige personale til stede og følger alle retningslinjer, lyder det i en udtalelse fra WWE til ESPN.

Her ses wrestleren Tatanka på vej i aktion under et show i Israel i 2017. Sporten - eller showet om man vil - har nu status af nødvendig i Florida. Foto: Ariel Schalit/AP/Ariel Schalit

Både guvernør DeSantis og WWE’s bestyrelsesformand Vince McMahon tilhører præsident Trumps inderkreds. McMahons kone Linda var en del af Trumps regering fra 2017-2019, før hun forlod den til fordel for en politisk støtteorganisation for blandt andre Trump.

Vince McMahon ejer også XFL, som spiller amerikansk fodbold, når NFL holder pause. Den indgav konkursbegæring i mandags.

USA er i øjeblikket epicenter for coronavirus med onsdag aften ifølge Johns Hopkins University 610.000 registrerede tilfælde og 27.000 dødsfald.

