Kun på Ekstra Bladet: Det danske håb i skæbnekamp

Bakken Bears skal kæmpe for overlevelse, når de for første gang i det nye år skal spille foran eget hjemmepublikum

Kampprogrammet har ikke været barmhjertigt mod bjørnene fra det nordlige Aarhus. Otte udekampe i streg har ikke været en let måde at skyde det nye årti i gang på, og det har resulteret i både op- og nedture. Sidstnævnte er der ikke råd til onsdag, hvor kniven kan mærkes på struben af Bakken Bears.

Med to kampe tilbage i andet gruppespil af FIBA Europe Cup, basketsportens næstsværeste europæiske turnering, gælder det nemlig om overlevelse i Europa og chancerne for potentielt at hente sit første internationale trofæ for danskerne.

Kampen bliver første hjemmekamp i 2020 i Vejlby-Risskov-Hallen, og det baskethungrende hjemmepublikum har selvfølgelig revet samtlige billetter væk forud for det vigtige opgør mod belgiske Spirou Charleroi.

Må ikke gå ud med et suk

Det omvendte møde i Belgien tilbage i december endte 78-82, men derfor er det langt fra en hjemmesejr, aarhusianerne blot tager for givet.

Det kan ende i et stille suk af et europæisk exit for Aarhus-klubben, der modsat belgierne har alt at spille for. Men det er ikke nødvendigvis en fordel, mener assistenttræner Anders Sommer.

- Fordi de ikke har noget på spil i turneringen mere som sådan, kan de spille mere frit, end vi kan, da vi jo har alt på spil. Det skal vi huske. De vil klart hellere slutte turneringen med et brag end med et suk – og det skal de selvfølgelig ikke have lov til, siger han i en pressemeddelse fra klubben.

Kun en sejr kan bruges i kampen, der ligger forud for en hård hjemmekamp mod gruppens toer, portugisiske Benfica, som påførte jyderne et nederlag på 90-79 i efteråret. Med to sejre, herunder en sejr med mere end 11 point mod Benfica, kan Bakken Bears sikre sig avancement til kvartfinalerne. Og så kan en tangering af klubbens bedste europæiske resultat, en semifinale i samme turnering, pludselig anes i horisonten.

Det stramme kampprogram, gjort ekstra stramt af de mange tidskrævende udflugter til udebaner, er Sommers største bekymring lige nu. Det har nemlig gået over ud over forberedelsestiden forud for den skæbnesvangre kamp.

- Den store udfordring lige nu er at vi har så travlt og på grund af kampplanen har vi ikke forfærdelig meget tid til forberedelse. Men den tid vi har, bruger vi selvfølgelig til at forberede os så grundigt, vi kan, udtaler Sommer.

- Vi ser video og snakker med spillerne om hvad vi ser, både om modstanderens spillere individuelt og om holdet generelt. Og så ser vi noget mere video, fortsætter Sommer, der dog også fastslår, at de først og fremmest skal holdes fokus på deres eget spil.

Danske basketfans vil håbe på, at holdets amerikanske profiler som topscoreren Ryan Evans og assistkongen Nimrod Hillard IV rammer dagen. Ikke uimponerende 152 point er det blevet til for den to meter høje small forward Evans. Danske Adama Darboe og det senegalesiske tårn på forward-positionen Michel Diouf på 208 cm vil man håbe på at kunne få sat i scene.

Samtidig frygter de nye spillere i belgiernes trup, herunder en vis herr Kenneth 'Speedy' Smith.

- At de to er kommet med gør deres hold meget mere komplet. Speedy Smith er en rigtig dygtig guard og en farlig scorer, ligesom Beane. Khalid Boukichou er også noget af en tilføjelse med sine 2,06 meter og 120 kilo – han bliver rigtig svær at flytte rundt med, så ham skal vi også være noget efter

Bayreuth ligger nummer et i gruppen, hvor Bakken Bears altså håber på at kunne snige sig op på mindst en andenplads.

Kampen går i gang 18:30 og kan som sagt følges på eb.dk.

