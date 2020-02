Kvindelig dart-sensation skriver historie

Navnet Fallon Sherrock er brandvarmt i dart-verdenen.

Til VM i december skrev hun historie, da hun ikke bare vandt en, men to kampe ved VM som den første kvinde - og torsdag aften blev der så føjet endnu et kapitel i den historiebog.

For her fik den 25-årige damefrisør fra Milton Keynes nemlig som den første kvinde nogensinde lov til at optræde i den prestigefyldte Premier League - og det gjorde hun godt.

For det lykkedes hende nemlig at spille uafgjort 6-6 mod Glen Durrant. Et resultat, der normalt havde sikret hende et point til tabellen, men da hun er en af ni invitationsspillere, der optræder i hver sin spillerunde, fik hun blot æren.

Og det var noget, de kunne lide i den propfyldte Motorpoint Arena i Nottingham. Her heppede alle på Sherrock, mens opbakningen til Durrant var til at overse.

De mange tilskuere skulle dog se en nervøs åbning fra Fallon Sherrock, der i første parti ikke lignede en, der var klar til begivenheden. Men i andet parti kom hun igen og udlignede.

I starten af den ikke specielt velspillede kamp tog begge spillere sig af de partier, hvor de havde udlæg., og Fallon Sherrock overlevede to gange at tabe sjette parti, men kom igen og fik 3-3.

Og så brød hun ellers Durrant. Med tre fantastiske afsluttende pile fik hun Motorpoint Arena til at koge, da hun spillede sig foran 4-3 - og det blev helt vildt, da hun kort efter kom på 5-3 og dermed kunne øjne sejren.

Glen Durrant fik dog taget sig sammen og reduceret til 5-4, men da han blev buhet ud i sin afslutning i partiet efter, missede han, og så kunne Sherrock bringe sig på 6-4 og og dermed sikre sig mindst uafgjort.

Det var også lige nøjagtig, hvad hun fik, da Glen Durrant fik mandet sig op til sidst og hevet de to sidste partier hjem.

Og det var han taknemmelig for:

- Jeg må takke publikum. De gjorde det meget vanskeligt for mig. Det var den hårdeste kamp, jeg nogensinde har spillet.

- Men ikke kun på grund af deres buhen, men på grund af pigen her. Hun spillede fantastisk, og hun har haft et par fantastiske måneder.

- Det var meget vanskeligere, end jeg havde forventet. Jeg var meget heldig at få uafgjort, sagde Glen Durrant.

Selv var Fallon Sherrock et stort smil.

- Jeg elskede hvert et minut af det. Det er helt utroligt at få lov til at optræde for sådan et publikum.

- Jeg er helt målløs.

- Mulighederne bliver ved med at åbne sig for mig. Jeg kan ikke vente at se, hvad resten af 2020 byder på, sagde den nu endnu mere historiske dartspiller.

Uafgjort var faktisk aftenens mest almindelige udfald. Også Gerwyn Price og Michael Smith spillede 6-6, ligesom Gary Anderson og verdensmester Peter Wright.

Desuden var der sejre til Rob Cross 7-5 over Nathan Aspinall, og i sidste kamp gjorde favoritten Michael van Gerwen kort proces med Daryl Gurney, der blev besejret 7-1.

Dermed er van Gerwen alene i spidsen med fire point efter to runder - et enkelt foran Glen Durrant, Gary Anderson og Rob Cross.

