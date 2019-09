Læger slår alarm før OL

Forberedelserne til OL 2020 i den japanske hovedstad, Tokyo, er godt i gang. Stadion-projekterne holder tidsplanerne, og der bliver brugt flittigt af det optimistiske budget på 85 milliarder kroner for at sikre, at al infrastruktur er klar til legene.

Men internt i Japan bliver der nu rejst en voldsom kritik af legene af landets lægeforening.

I et interview med det franske nyhedsbureau AFP slår Kimiyuki Nagashima, der er ansvarlig for den japanske lægeforenings idrætsmedicinske aktiviteter, alarm.

Grunden er, at OL vil lægge et enormt pres på de japanske læger, der netop i den periode er hårdt spændt for på grund af den hede, landet oplever hvert år i juli og august.

Her tænker han ikke kun på hedeslag i den varme og fugtige klima, men i høj grad også på smitsomme sygdomme, der kan blive fløjet ind fra hele kloden. Specielt en banal sygdom som mæslinger kan være hård ved japanerne, der ikke vaccinerer sig i samme grad som i Danmark.

- Min personlige mening er, at idrætsarrangementer bør afholdes i et behageligt miljø. Jeg synes ikke, at det er fornuftigt at lægge dem i en upassende periode på et upassende sted udelukkende af økonomiske og forretningsmæssige hensyn, siger Kimiyuki Nagashima, der generelt ikke finder Tokyo egnet til store sportsbegivenheder om sommeren.

Hans bekymring bliver bakket op af, at der ved en test-event i triatlon i august var problemer med varmen. Distancen måtte reduceres, men alligevel kollapsede mexicanske Claudia Rivas og måtte behandles for hedeslag, ligesom flere tilskuere måtte det.

Da Tokyo i 1964 første gang var OL-vært, var legene henlagt til oktober, hvor klimaet er noget mere behageligt.

Arrangørerne arbejder hele tiden med at gøre konkurrencerne så lempelige som muligt. Blandt andet ved at ændre starttider for eksempelvis maratonløb, lige som der rent faktisk arbejdes på at udlægge kunstsne for at dæmpe temperaturerne.

