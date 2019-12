Lægger op til gentagelse af bryst-show

Modellen Julia Rose er blevet kendt for at vise bryster til en baseball-kamp - nu pønser hun igen på noget

En af de mest omdiskuterede episoder ved dette års World Series i baseball drejede sig ikke om det sportslige.

Den stod kvinderne Julia Rose og Lauren Summer for, da de i femte finalekamp forsøgte at distrahere Houston Astro½s-pitcheren Gerrit Cole ved at trække op i deres bluser, så han kiggede direkte ind i to sæt struttende bryster.

Samme Cole er det store samtalenavn i Major League Baseball i disse dage. For onsdag skrev han nemlig en ni år lang kontrakt med New York Yankees, der indbringer ham 2,17 milliarder kroner.

Det slog traditionsklubben naturligvis op på Twitter - og så kom Julia Rose på banen igen.

For modellen kom med en antydning, der pegede i retning af en gentagelse af World Series-stuntet:

I feel like I should go show some support https://t.co/hSTVkxAdme — Julia Rose (@JuliaRose_33) December 11, 2019

'Jeg har det som om, jeg skal vise noget støtte,' skrev hun i et svar på opslaget.

Den del af det kan hun dog få rigtig svært ved. For som reaktion på de bare bryster greb MLB til en livslang eksklusion af de to kvinder:

'Under kampen overtrådte du adfærdskodeks for fans ved at blotte dig for at promovere en forretning. Du var også del af et arrangement, hvor du overtalte andre til at blotte sig for at promovere en forretning.'

'Du er hermed forvist fra alle Major League Baseball-stadioner og faciliteter på ubestemt tid.'

Rose er dog også redaktør på magasinet Shagmag, der arrangerede happeningen for at sætte fokus på brystkræft. Så der er en vis sandsynlighed, at hun kan sende en af sine ansatte - men altså bare ikke 'brand executive' Lauren Summer, der ligeledes har livsvarig karantæne.

