Lagt ned på OnlyFans

Succes er godt. Meget succes kan være ... for meget.

Det har wrestleren Scarlett Bordeaux måttet sande.

Efter længere tids pres fra sine mange fans oprettede den nu tidligere WWE NXT-stjerne før jul en konto på tjenesten OnlyFans, der typisk bliver brugt til at distribuere pornografisk materiale mod betaling.

Helt så vidt er den 30-årige wrestler dog ikke gået. For hende drejer det sig - indtil videre i hvert fald - om sensuelle billeder. Men alligevel måtte hun efter en god uges tid melde pas.

Her var nemlig indløbet så mange ønsker om specielle billeder, at hun blev nødt til at tage affære:

'Hej allesammen. Jeg har fået en massiv strøm af specialønsker, og jeg vil lukke for dem, indtil jeg bliver i stand til at se dem alle og svare på dem.'

'Jeg lægger meget arbejde i hvert ønske, og hvis jeg vælger dit ud, vil jeg vende tilbage til dig - så tak for tålmodigheden. Jeg vil også sammensætte en oversigt over tøj meget snart,' lyder meldingen.

Så fortvivl ej, hvis du er en af dem, der har fremsat et ønske - det kan være, at dit ønske trods alt bliver besvaret.

Men det er formentlig ikke billigt. Hun skilter ikke med priserne på de specielle ønsker, men i den billige ende er abonnementet for at se hendes daglige billeder. Det står i 20 dollars - 132 kroner. Men hun sælger også virtuelle kys til 100 dollars eller 659 kroner.

For samme pris kan man også få en 'roasting' - altså en video, hvor man af frøken Bordeaux bliver svinet til. Man slipper med det halve, hvis man bare skal have svineren på en sms.

Scarlett Bordeaux gik ind i denne form for salg, efter at hun i november blev afskediget fra WWE, da covid-nedlukningerne kostede firmaet mange penge.

Her er et par eksempler.