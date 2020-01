Lakers-ejerens tårevædede farvel til Kobe

Klubpræsident og ejer af Los Angeles Lakers Jeanie Buss sætter nu for første gang ord på tabet af basketball-legenden Kobe Bryant.

- Kobe, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare, hvor meget du betyder for mig, min familie og Los Angeles Lakers, indleder Jeanie Buss et opslag på det sociale medie Instagram.

Hun er datter af den mangeårige Lakers-ejer Jerry Buss, der døde i 2013.

- Min far elskede dig som en søn, og det gør os til familie, skriver hun videre.

Kobe Bryant, der vandt fem NBA-mesterskaber gennem sin 20-årige karriere hos Los Angeles Lakers, omkom i en helikopterulykke i byen Calabasas vest for Los Angeles søndag. Alle ni personer om bord omkom. Herunder Kobe Bryants 13-årige datter, Gianna Bryant.

- Da du inviterede mig på frokost, kort efter min far døde, kæmpede jeg med at finde motivation og formål. Kobe, du tog Gianna med for at tilbringe tid sammen med mig. Du forklarede, at du ville vise hende, at kvinder kan være ledere i NBA, ligesom mændene.

- Til at begynde med lignede det en handling fra en hengiven far, som ville sætte et eksempel for sin datter. Men i virkeligheden - og jeg er helt sikker på, at du vidste nøjagtigt, hvad du gjorde - gav du mig den inspiration og styrke, jeg ledte efter, skriver Jeanie Buss.

Jeanie Buss til venstre foran Magic Johnson, mens Kobe Bryant og hans familie ses centralt med Rob Pelinka yderst til højre i forbindelse med Kobe Bryants såkaldte jersey retirement ceremony i december 2017. Foto: Allen Berezovsky/Getty Images

Kobe Bryant blev 41 år. Han spillede i hele sin karriere for klubben Los Angeles Lakers, indtil han stoppede i 2016.

I løbet af sin karriere, som begyndte i 1996, spillede Kobe Bryant 1346 kampe i NBA.

Når den årlige dyst mellem de største stjerner i den amerikanske basketball-liga, All-Star-kampen, bliver spillet i februar, bliver det i et nyt format, som skal hylde Kobe Bryant.

Det meddelte NBA torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Blandt andet vil Bryants nummer 24 blive hyldet, når det prestigefyldte opgør mellem Eastern Conference og Western Conference bliver spillet i Chicago den 16. februar.

