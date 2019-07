Landshold fik historiske tæsk: Pludselig opstod det rørende øjeblik

Sydkoreas vandpolo-landshold har haft det mere end svært under VM, men da holdet først fik hul på bylden, opstod utrolige scener

Der findes scoringer, som afgør VM-finaler.

Og så er de der reduceringer til 1-27, hvor målet ikke har den store betydning.

Skulle man i hvert fald tro.

For Sydkoreas første træffer ved det igangværende vandpolo-VM for kvinder blev fejret, som var det en træffer, der afgjorde hele mesterskabet.

Holdet var bagud 0-27(!) mod Rusland, da Kyung Da-seul sendte bolden i nettet. Hun jublede i vandet. De klappede på tribunerne. Og ude på bænken græd hendes holdkammerater.

Det var glædestårer, der med al tydelighed viste, at de store øjeblikke i sport ikke altid indeholder en vinder og en taber.

- Da jeg forsøgte med mit skud, troede jeg ikke, at bolden ville gå ind. Men jeg gav alt, hvad jeg havde i mig. Jeg kunne ikke have gjort det uden mine holdkammerater, sagde dem 18-årige helt ifølge The Guardian.

Det blev holdets eneste scoring i dysten - og i turneringen hidtil.

Forud for mødet med russerne, der vandt 30-1, var resultatet således endnu mere brutalt, da Sydkorea i sin første kamp i puljen blev pryglet hele 64-0 af Ungarn.

Aldrig før har et vandpolo-landshold tabt så stort ved et VM.

Dermed hed den samlede målscore 0-91, inden forløsningen altså kom for vandpolo-miniputten.

For at kunne forstå, hvor stort det er, skal man tage et kig på sammensætningen af Sydkoreas landshold.

Truppen blev sammensat på må og få bare en måned inden VM gik i gang, og langt de fleste af atleterne er svømmere, der ikke har nogen vandpolo-baggrund. På nær en enkelt af spillerne, er alle tilmed teenagere.

Sejre har der med andre ord ikke været udsigt til, men mindre bedrifter kan også skabe eufori. Og som en anden hattrick-helt ønskede Kyung Da-at få bolden med hjem efter kampen.

- Jeg ville elske at have bolden, men jeg ved ikke, hvor den blev af. Jeg ville være taknemmelig, hvis nogen kunne finde den til mig, siger hun.

