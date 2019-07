Landstræner bortvist for at piske pony: Nu har hun fået sin straf

Det gik ikke stille for sig, da landstræneren Jette Nevermann Torup torsdag sidste uge skulle have styr på en af stævnets ponyer. Nu har hun fået sin straf

Dressurponyrytternes landstræner, Jette Nevermann Torup, blev i torsdags bortvist fra stævnepladsen, da man havde observeret unødig brug af pisk i forbindelse med håndteringen af en landsholdsrytters pony.

Nu er afgørelsen offentliggjort i en pressemeddelelse fra Dansk Ride Forbund. Heri oplyses det, at Jette Nevermann Torup får en skriftlig advarsel fra Dansk Ride Forbund.

Det understreges desuden, at den adfærd, landstræneren udviste i den pågældende situation, opfattes som uacceptabel og strider mod Dansk Ride Forbunds etiske regler. Ligesom det påpeges, at det er en grundlæggende forudsætning for at være ansat i Dansk Ride Forbund, at man overholder de etiske regler.

- Til fare for sig selv og andre

I weekenden talte Ekstra Bladet med formanden for forbundet Ulf Helgstrand. Han forklarede, at den forurettede pony angiveligt skulle have opført sig truende.

- Hun har følt, at ponyen var til fare for sig selv og andre. Den var uregerlig og væltede ind i nogle cykler. Hun har følt, at ponyen var truende, og det var nødvendigt at sætte ponyen på plads – men det skal altså ikke foregå på den her måde. Det er en svært uheldig situation.

- Vi har ikke taget stilling til sanktionen endnu, men det vil formentlig ende op i en advarsel, og hun kommer ikke på stævnepladsen resten af weekenden, lød det fra Ulf Helgstrand der er formand for Dansk Ride Forbund.

Jette Nevermann Torup har ikke selv ønsket at uddybe yderligere overfor Ekstra Bladet.

Se også: Dansk landstræner bortvist for at piske pony

Se også: Hyldest til far: Schumachers datter med bevægende tale

Se også: Dansk dressurrytter tager bronze i kür-finale