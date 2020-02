Langer ud efter Netflix: - I lyver

'Spinning Out' er den seneste dramaserie fra streamingtjenesten Netflix. Her kan man følge skøjte-verdenen indefra, og der er i den grad skruet op for suspensen.

Måske endda lidt for meget, for ifølge den russiske skøjteprinsesse, Evgenia Medvedeva, er serien udelukkende baseret på fiktion.

I flere scener kan man blandt andet se, hvordan kvindelige skøjteløbere hver aften drikker sig beruset, og det billede kan Medvedeva slet ikke genkende:

- At kvindelige skøjteløbere tager på bar for at drikke alkohol hver aften, er usandt og stemmer overhovedet ikke med virkeligheden. Skøjteløbere opfører sig slet ikke på sådan en måde. Jeg tror ikke, at der er nogen som helst elitesportsudøvere, der kan relatere til det, siger hun til RT.

- Jeg kan ikke lide, når filminstruktører portrætterer skøjteløbere som værende alkoholikere. Jeg er så vred og forarget over det, især når folk begynder at spørge mig, hvorvidt jeg drikker ligeså meget, som de gør i serien.

- Når man forbereder sig til OL, må man overveje hver eneste kalorie, man propper i munden. Man må spise sundt for at kunne præstere bedst, fortæller den 20-årige skøjteløber.

- Så derfor: please lad vær' med at tro på alt, hvad du ser på tv. Netflix lyver. Den virkelige virkelighed er meget anderledes. Vi arbejder hårdt hver dag og elsker at være på isen.

Medvedeva har været det russiske flagskib i mange år, men nåede ikke at kvalificere sig til det russiske landshold i år, da hun havde problemer med skøjterne.

