LeBron James runder vild milepæl

LeBron James skrev sig ind i historiebøgerne som den blot tredje basketballspiller til at score mindst 36.000 point i NBA.

Det skete, da han sammen med Los Angeles Lakers natten til onsdag dansk tid vandt 132-123 ude over Houston Rockets.

Undervejs scorede LeBron James 32 point og nåede dermed op på 36.001 point.

Kun legenderne Kareem Abdul-Jabbar med 38.387 point og Karl Malone med 36.928 har scoret flere.

Kobe Bryant og Michael Jordan er henholdsvis nummer fire og fem på listen over de mest scorende.

Kun en anden aktiv spiller er med på top-10. Det er LeBron James' holdkammerat Camelo Anthony med 27.844 point som nummer ni.

I sejren over Houston Rockets var LeBron James på holdkortet noteret som centerspiller for første gang i sin 19 år lange karriere.

Det skyldtes flere coronarelaterede afbud hos Los Angeles Lakers, som betød, at blandt andre Anthony Davis, Rajon Rondo og Trevor Ariza var ude.

LeBron James, som torsdag fylder 37 år, bidrog også med 11 rebounds og 11 assister og spillede generelt en fremragende kamp.

Sejren var dog også tiltrængt for Los Angeles Lakers, som havde tabt de fem foregående kampe.

- Jeg forsøger bare at gøre, hvad der kræves for at hjælpe holdet. Jeg startede som center for første gang i karrieren, og vi var i stand til at bryde stimen på fem nederlag i træk, siger LeBron James ifølge AFP.

LeBron James har vundet NBA-mesterskabet fire gange i karrieren.