LeBron rasende: Men sletter opslag

Basketball-stjernen LeBron James har valgt at trække et tweet tilbage. Han reagerede i vrede, forklarer han

LeBron James er ikke bange for at blande sig og bruge sin store stemme i det amerikanske samfund.

Los Angeles Lakers-spilleren med de enorme meritter valgte dog at trække sit seneste kontante budskab tilbage i en ny sag om en politibetjent, der havde skudt en ung afroamerikansk kvinde ved navn Ma'Khia Bryant.

Det skriver ESPN.

James havde delt et billede af betjenten Nicholas Reardon og skrevet, at vedkommende var den næste, der skulle stå til ansvar.

Politiet i Columbus, Ohio har delt optagelser fra den dødbringende episode, og her kunne man se betjenten stige ude af sin patruljevogn ved et hus efter et 911-opkald, hvor der var meldinger om trusler.

Mens politiet går mod en gruppe på kørebanen, kan man se Bryant svinge med kniv mod en kvinde, der derpå faldt bagover. Betjenten råber flere gange, at hun skal lægge sig ned på jorden, men hun går dernæst mod en anden kvinde.

På klos hold affyrer politiet fire skud, og Bryant falder til jorden, mens kniven falder til jorden ved siden af hende.

Bryant blev kørt på hospitalet, men hendes liv stod ikke til at redde.

LeBron James er sportens største stjerne lige nu, og hans succes på banen har givet ham en platform til at sætte fokus på mange forskellige samfundsproblemer. Foto: Dale Zanine/Ritzau Scanpix

LeBron James, der selv kommer fra Ohio, forklarer, hvorfor han tog sit tweet ned.

- Vrede gør ikke noget godt for nogen, og det inkluderer mig. At få alle fakta på plads gør derimod. Min vrede er der stadig i forhold til den lille pige. Min sympati går til hendes familie, og må retfærdigheden ske fyldest, skriver han i et nyt tweet.

- Jeg er så fandens træt af at se sorte mennesker, der bliver dræbt af politiet. Jeg tog tweetet ned, fordi det bliver brugt til at skabe mere had. Det her handler ikke om en betjent. Det handler om hele systemet, og de bruger altid vores ord til at skabe mere racisme. Jeg længes desperat efter, at folk bliver stillet til ansvar.

Historiens næstbedste basketballspiller tweetede også omkring det at stille folk til ansvar, da George Floyds drabsmand, politimanden Derek Chauvin, blev dømt skyldig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du læse om Danmarks største basketballstjerne, der for to måneder siden skiftede til en af de største klubber i Europa - læs mere her

Læs mere om de store penge i NBA her:

Lønkonge: Når 2.600.000.000

Skørt: Han får 750 mio.

Gadesælger blev milliardær: Kontrakt giver 1.396.398.418 kr.

Historiens største afslag: Siger nej til 314 mio. i årsløn