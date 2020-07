Legendarisk arena jævnet med jorden

The Palace of Auburn Hills i Michigan har budt på legendariske og skandaløse epsioder. Nu er det destrueret

Det legendariske Palace of Auburn Hills er jævnet med jorden.

Arenaen i Michigan har ikke været i brug siden 2017, men nu er det endegyldigt slut, og det sidste hug var en spektakulær sprængning.

Med plads til op mod 23.000 tilskuere afholdt man utallige koncerter, ishockey- og basketball-kampe.

I 2004 fandt en af de større skandaler i nyere amerikansk sportshistorie sted, da 'The Malice at The Palace' brød ud. 'Malice' betyder ondskab, og den udsprang af et slagsmål inde på banen mellem basketball-holdene Detroit Pistons og Indiana Pacers.

De skandaløse billeder gik verden rundt. Foto: AP/Ritzau Scanpix

En fan smed dernæst en sodavand på den iltre stjerne Ron Artest, og så gik det ellers for sig med slåskamp på tribunen. Artest hskiftet sjovt nok navn til Metta World Peace. I dag hedder den kontroversielle spiller så Metta Sandiford-Artest ...

I mere munter forstand lykkedes det hjemmeholdet Pistons at vinde to mesterskaber, da de spillede i arenaen de første år efter opførelsen i 1988. Her holdt man blandt andet en vis Michael Jordan fra fadet.

Men der var også drama under koncerterne.

I 1995 skete der et attentatforsøg på Led Zeppelins ikoniske guitarist Jimmy Page, hvor en tilskuere forsøgte at stikke ham ned under koncerten.

Nu er arenaen nedlagt, og der skal bruges måneder på at rydde op efter destruktionen. Nu skal der ligge kontorbygninger i stedet.

Detroit-området har i stedet fået Little Ceasars Arena, hvor NHL-holdet Detroit Red Wings og NBA-holdet Detroit Pistons nu holder til.

