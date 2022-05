Legendarisk træner i oprør på pressemøde: Jeg vil ikke mere

Han kiggede alvorligt ud i lokalet fra sin position på podiet bag bordet. Så slog han i bordet med flad hånd og sagde:

- Hvornår gør vi noget ved det?

Steve Kerr kunne have talt om basketball. Han er trods alt træner for Golden State Warriors og havde en voldsomt vigtig kamp nogle få timer senere.

Det gjorde han ikke.

For Steve Kerr var rasende. Han var frustreret, bevæget og opgivende. Alt sammen på samme tid.

- Siden vi stoppede vores træning, er 14 børn blevet dræbt. 400 miles herfra. Og en lærer, sagde han med henvisning til skoleskyderiet tirsdag i Uvalde, Texas.

Steve Kerr på podiet forud for tirsdagens kamp. Foto: Scott Strazzante/Ritzau Scanpix

Det tal steg siden til 19 børn og to voksne, mens den 18-årige gerningsmand også blev dræbt. Antallet af sårede er endnu ikke opgjort.

I dét øjeblik blev basketball sekundært for Steve Kerr.

- Jeg er træt. Jeg er så træt af at sidde her og komme med kondolencer til ødelagte familier derude. Jeg så er så træt af…jeg er ked af det. Jeg er træt af minutters stilhed (for ofrene, red.). Nok er nok, nærmest råbte han med umiskendelig henvisning til den voldsomt omdiskuterede våbenlov i USA.

Faderen dræbt i Beirut

Kerr har alle dage været modstander af friheden til at bære våben, som de har ret til ifølge Bill of Rights i USA’s forfatning. Hans egen far blev skudt og dræbt under et terrorangreb i Beirut i 1984, og han har som voksen arbejdet for en ændring af lovgivningen.

Foreløbig uden held.

En rystet kvinde nær Robb Elementary School tirsdag i Uvalde. Foto: Marco Bello/Reuters/Ritzau Scanpix

Men Kerr gider ikke mere. For antallet af dræbte amerikanere som følge af retten til at bære våben er enormt.

Steve Kerr har tidligere henvist til lovforslaget H.R.8, der sidste år blev vedtaget i repræsentanternes hus, men som aldrig er blevet taget op i senatet – kongressens andet kammer.

'Jeg får kvalme'

- Der er en god grund til, de ikke stemmer om det; For at holde fast i magten, tordnede Steve Kerr med tung henvisning til senatets 50 medlemmer.

- Så jeg beder dig, Mitch McConnell (mindretallets republikanske leder i senatet, red.), jeg beder alle jer senatorer, der nægter at gøre noget ved volden og skoleskyderierne og skyderierne i supermarkederne. Jeg beder jer: Vil I sætte jeres eget ønske om magt over vores børns, vores ældres og vores kirkegængeres liv? For det ser sådan ud.

- Jeg får kvalme, jeg har fået nok. Vi må ikke blive immune overfor det her. Vi kan ikke bare sidde her læse om det og tage et minuts stilhed, sagde han og bankede i bordet igen.

- Det er ynkeligt. Jeg har fået nok.

Curry rystet: Jeg har selv børn

Stephen Curry under kampen tirsdag mod Mavericks. Foto: Tom Pennington/AFP/Ritzau Scanpix

Tirsdag aften lokal tid gik hans Golden State Warriors med Stephen Curry i spidsen på banen i den fjerde Western Conference-finale mod Dallas Mavericks. De havde vundet de tre første og manglede blot én sejr for at spille sig i selveste NBA-finalen.

En finaleserie Kerr, Curry og Warriors deltog i hele fem gange i træk 2015-2019, hvoraf de tre blev vundet.

Warriors tabte tirsdagens kamp med 109-119 og må derfor ud i en femte kamp torsdag.

Steve Kerr vil rigtig gerne i den finale. Selvfølgelig vil han det. Men han har utvivlsomt haft ofrene og deres familier med i sine tanker undervejs i kampen.

Det var Stephen Curry enig med ham i.

- Jeg har selv børn. Jeg sender dem i skole hver dag. Jeg føler med forældrene, der lige nu går igennem, hvad de går igennem.

'Vi kan ikke blive ved'

- Det er svært at gå ud og spille basketball, når man ved, hvad der er foregået i denne stat, sagde superstjernen.

Robb Elementary School ligger i den sydlige del af Texas – halvanden times kørsel vest for storbyen San Antonio. Her går i omegnen af 600 elever. Det var sidste uge inden sommerferien.

Dallas Wings mødte Connecticut i kvindernes WNBA, og efterfølgende gik profilen Arike Ogunbowale fra Wings til medierne og bakkede op om Steve Kerrs udtalelser tidligere på dagen:

- Noget skal der ske. Vi kan ikke bare blive ved med at sige ’hvil i fred’ til folk hver uge eller hver dag. Ja, vi dyrker sport, men det berører vores hjerter, for det er børn, vi taler om. Det kunne være vores børn i fremtiden, sagde hun.

