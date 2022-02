Legende er død - blev 52 år

Rugby-profilen Va'aiga Tuigamala er død. Han nåede både at repræsentere New Zealand og og Samoa

International rugby er i sorg ovenpå nyheden om, at rugby-profilen Va'aiga Tuigamala er død. Det skriver The Guardian.

Han blev blot 52 år.

'Inga the Winger' nåede både at repræsentere New Zealands legendariske landshold 'All Blacks' ved World cup'en i 1991, inden han i 1995 valgte at stille op for sit oprindelige fædreland, Samoa, som han spillede for ved Rugby League i 1995 og World Cup'en fire år senere.

I alt blev det til 19 landskampe for New Zealand og 25 kampe for Samoa.

På klubplan slog Va'aiga Tuigamala sine folder i Storbritannien.

I løbet af fem sæsoner blev det til 102 kampe for Wigan Warrriors, hvor det blev til tre ligatitler og to Challenge Cup-trofæer. Siden fortsatte han karrieren hos Wasps og Newcastle Falcons.

Jason Robinson, der optrådte med Tuigamala hos Wigan Warriors, har hyldet sin gamle holdkammerat på Twitter.

'Mit hjerte er fuldstændig knust. Jeg skylder så meget til den fantastiske mand. Han ændrede bogstaveligt talt mit liv, da han kom til Wigan Warriors', skriver han i tweetet.

Torsdag aften afholder Wigan Warriors et minuts stilhed før opgøret mod Huddersfield.

- Ind imellem kommer der en spiller, der rører ved hjerterne hos hver eneste fan, spiller, træner og administrator. Inga var en af dem. Det er en meget trist dag for klubben. Hvil i fred min ven, udtaler klubbens direktør, Kris Radlinski.

