Legende lå i koma - nu er han vågnet!

Surferlegenden Sunny Garcia er vågnet efter fem måneder i koma, og er begyndt at tale igen.

Det afslører hans datter, Kaila Garcia, i et opslag på Instagram.

'En opdatering om min far, Sunny Garcia, der har været længe undervejs. Vi tager en dag ad gangen, og fejrer hver eneste lille triumf', skriver den lettede datter, som i fem måneder har håbet på livstegn fra sin berømte far.

'Min far er en kriger, der kæmper hver eneste dag for at blive bedre og stærkere. Han har sagt nogle få ord, og modtager nu dagligt både fysisk terapi samt tale- og ergoterapi,' fortæller Kaila Garcia, der er dybt taknemmelig for den støtte, hun og resten af familien har modtaget i den svære tid.

'Min familie og jeg ønsker at takke for den fortsatte støtte til min far, mens han fortsætter helingen. Det bliver en marathon, ikke en sprint, men vi arbejder for at sikre, at han er omgivet af kærlighed, latter og 'ohana' (hawaiiansk ord for familie, red.) hver eneste dag', skriver datteren, og forklarer, at kvinden, der optræder på billedet med Sunny Garcia, er mor til hans tre børn.

Sunny Garcia har været bedre til at besejre bølgerne end sin svære sygdom. Foto: Ritzau Scanpix

Sunny Garcia, som er født og opvokset på Hawaii, led af depression, og har tidligere ytret sig offentligt om sin sygdom.

Da han for fem måneder siden blev fundet livløs i sit hjem, var det formentlig resultatet af et fejlslagent selvmordsforsøg, der var et resultat af depressionen.

Sunny Garcias CV som professionel surfer er imponerende.

Han blev ASP-verdensmester (World Surf League, red.) i 2000, og kan også prale af 22 sejre i World Qualification Series. hvilket er rekord.

I 2006 blev Sunny Garcia idømt tre måneders fængsel for skatteunddragelse. Foto: Ritzau Scanpix

Han var den blot anden surfer, der rundede en million dollars i indtjente præmiepenge.

Sunny Garcia indstillede karrieren i 2005, men forsøgte kortvarigt - uden større held - at gøre comeback i 2008.

