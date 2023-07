Legende om hash i NBA: - Alle gør det

Verdens bedste basketball-liga, NBA, har for nyligt fjernet marihuana på ligaens liste over forbudte stoffer.

Særligt én spiller har bidraget væsentligt til dén beslutning - den dobbelte NBA-vinder Kevin Durant.

Den 34-årige legende har sågar haft samtaler med NBA's øverste boss, Adam Silver, om sagen.

- Jeg ringede faktisk til ham og opfordrede ham til at fjerne marihuana fra listen over forbudte stoffer, siger Durant på CNBC-konferencen Game Plan.

- Jeg følte bare, at det var ved at blive en ting rundt om i landet, rundt om i verden. At stigmatiseringen bag det ikke længere er så negativ.

- Det er NBA, vi taler om. For at være helt ærlig... Alle gør det. Det er som vin efterhånden, lyder det ærligt fra Durant.

Kevin Durant (th) vandt to NBA-mesterskaber med Stephen Curry (tv) og Golden State Warriors i 2017 og 2018. Foto: Carlos Avila Gonzalez/Ritzau Scanpix

Bossen kunne lugte det

Det er ikke mester hvem-som-helst, der åbent har bidraget til den nye overenskomst uden marihuana på den forbudte liste.

Kevin Durant er en af NBA's skarpeste målscorer nogensinde. Han har vundet ligaen to gange, er blevet kåret til NBA's mest værdifulde spiller og er blevet udvalgt til årets All-Star-hold ved hele 13 lejligheder.

Og stjernen er selv helt åben om sit eget brug af marihuana.

- Jeg nyder bare planten. Så simpelt er det, siger han.

Faktisk behøvede han næppe at bringe emnet på banen over for NBA-bossen Adam Silver, da de mødtes for at snakke.

- Han kunne lugte det, da jeg kom ind. Så jeg behøvede faktisk ikke at sige så meget. Han forstod ligesom, hvor jeg gerne ville hen, siger Durant.

