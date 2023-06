Legende raser mod Putin

Løgne, terror, krig, forrædere, et zombie-imperium.

Garry Kasparov holder sig ikke tilbage i sin kritik af Rusland og landets præsident, Vladimir Putin.

Kritiserer befolkningen

I en serie af tweets har den verdensberømte skaklegende atter udtrykt sin stærke utilfredshed og indædte modvilje mod den russiske regering. Og nu også det russiske folk.

'Russere, der ikke støtter Ukraine og ukrainsk sejr, er forrædere. De forråder moralen og værdierne af menneskeliv og frihed,' skriver Kasparov blandt andet.

Indædt modstander

60-årige Kasparov har længe været politisk aktiv og har kæmpet mod Putin og det russiske styre i efterhånden to årtier.

I marts 2022, altså kort tid efter krigens begyndelse, blev Kasparov tilføjet til de russiske myndigheders liste over udenlandske agenter.

Kreml hævdede, at skaklegenden fik finansiering fra blandt andre Ukraine og USA.

Garry Kasparov har længe været modstander af Vladimir Putin. I 2007 fik han en femdages fængselsstraf for at have ledt an i en anti-Putin-demonstration, der endte i bataljer med politiet. Foto: Misha Japaridze/Ritzau Scanpix

'Alle lyver for alle andre i et diktatur, og diktatoren lyver mest af dem alle,' skriver Kasparov ligeledes på Twitter.

'Konsekvenserne af at fortælle sandheden nu er altid værre end for løgne, der bliver afsløret senere.'

Et nyt Rusland

Som skakspiller regnes Garry Kasparov af de fleste som den bedste i historien.

Han var officiel verdensmester fra 1985 til 1993 og holdt ligeledes en anden verdensmesterskabstitel fra 1993 til 2000.

'Jeg insisterede på at spille verdensmesterskabet under det russiske flag i 1990, ikke undertrykkelsens sovjetiske flag. I dag repræsenterer det terror og krig, og der er brug for et nyt flag og et nyt Rusland,' slutter Kasparov.