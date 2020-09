Legenden knust: Datter er død

Se Simon Kjær, Zlatan Ibrahimovic og resten af AC Milan-mandskabet mod Shamrock Rovers i Europa League i aften. Køb eller få adgang her (+).

Lisa Curry og Grant Kenny er knust, efter deres datter, 33-årige Jaimi, mandag døde som følge af et længere sygdomsforløb.

Det skriver flere australske medier.

- Giv dit barn det største knus og fortæl dem, hvor meget du elsker dem, og gør det hver dag, for du ved aldrig, hvornår det er den sidste, skrev Lisa onsdag på de sociale medier.

Det var et par dage efter, hun på Twitter havde skrevet:

- Vore hjerter er fuldstændig knuste. Vores smukke datter Jaimi har tabt kampen til en længerevarende sygdom og døde i stilhed i går morges med sin elskede familie omkring sig, skrev hun.

- Så elsket. Så smuk. Så sød ved alle…så smertefuldt. Jeg kan næsten ikke få luft, skriver hun i et længere indlæg, hvor hun beskriver sin datter og samtidig takker de ansatte på Sunshine Coast University Hospital nord for Brisbane i delstaten Queensland.

Det var dog Grant Kenny, der offentliggjorde dødsfaldet mandag aften.

- Det er med sorg at Lisa og jeg kan bekræfte, at vores smukke datter Jaimi har tabt sin kamp til en langvarig sygdom og døde i fred på hospitalet, skrev han.

58-årige Lisa Curry og 57-årige Grand Kenny var gift 1986-2009 og har sammen tre børn.

Ærkerivalen i opsigtsvækkende hilsen

Lisa var fra barnsben blandt de hurtigste svømmere på sin alder i hele verden. Hun var og er blandt Australiens mest vindende og mest berømte kvindelige svømmere og deltog ved VM i både 1978 og 1982. Hun deltog desuden i tre OL, Moskva 1980, Los Angeles 1984 samt Barcelona i 1992.

Kenny deltog to gange ved sommer-OL i kajak. Mest succes havde han i Los Angeles i 1984, da han vandt bronze i K2 over 1000 meter med Barry Kelly.

Han tiltrak opmærksomhed som 16-årig i Australien, da han på samme dag i 1980 vandt både Australian Junior og Open Iron Man Championship. Tre år i træk vandt han det australske mesterskab i Ironman

I forbindelse med datterens død har Lisa Curry i øvrigt fået en opsigtsvækkende besked fra Tracey Wickham, hendes evindelige konkurrent i bassinet. De var måske ikke dødsfjender, men perlevenner var de langt fra op gennem 1980’erne.

Wickham mistede dog sin 19-årige datter, der gennem længere tid havde været syg af kræft, og det var med det in mente, hun nu har rakt ud til Curry.

- Lisa, mit hjerte er knust. Det er tragisk at miste et barn, og jeg kan ikke fatte, at vi nu begge har mistet vores elskede døtre, skriver hun på Currys Instagram-væg.

- Gud velsigne dig og håber alle omkring dig holder dig tæt. Stort knus…kærligst. Tracey.

