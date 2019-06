Legenden rystet: - De sad og sov

Ishockey-legenden Peter Forsberg er ikke synderlig imponeret over de delegerede, der deltog til afstemningen, der afgjorde værtsskabet for vinter-OL 2026

Mandag tabte Sverige som ventet afstemningen om at blive vært for vinter-OL i 2026. I stedet for Stockholm og Åre blev det i stedet italienske Milano og Cortina d'Ampezzo, der løb med den ære.

Men grundlaget, de delegerede valgte side på var ikke nødvendigvis det mest oplyste. I hvert fald ikke hvis man skal tro den svenske ishockey-legende Peter Forsberg.

Han var selv på scenen for den svenske delegation, og han var ikke videre imponeret over de fremmødte i salen i SwissTech Convention Centre i Lausanne.

- Der var fire af de delegerede, der sad og sov under hele præsentationen. Det er utroligt, at man ikke kan holde sig vågen.

- Der er afstemning om vinter-OL hvert fjerde år, og vores præsentation tog 30 minutter.

- Man spekulerer jo på, hvordan de kommer til at stemme, og hvilken information der er nået frem, sagde Peter Forsberg til svenske SVT inden selve afstemningen.

De fire sovende herrer endte dog ikke med at blive udslagsgivende. Det svenske bud endte nemlig med at få 34 stemmer, mens det italienske løb med 47.

Selv om Sverige er en stor vintersportsnation, har landet aldrig afholdt et vinter-OL. Det har Italien gjort to gange. Senest i 2006 i Torino og så tilbage i 1956 i netop Cortina d'Ampezzo.

Se også: Italienske byer bliver værter for vinter-OL i 2026

Se også: DIF-formand ønsker flere OL-billetter