Linedans over vulkan er ikke farligt nok

Den 41-årige vovehals Nik Wallenda kæmpede sig i onsdags gennem røg og blæst på sin 458 meters tur på en udspændt line over den aktive Masaya vulkan i Nicaragua.

Nik Wallenda, der er syvende generation i cirkusfamilien 'De Flyvvende Wallendaer', er amerikansk akrobat, vovehals og 'high wire artist' er indehaver af flere verdensrekorder i forskellige akrobatiske stunts og har tidligere krydset Niagra Falls, Grand Canyon og skyskrabere i Chicago - sidstnævnte med bind for øjnene.

Nu er han altså også den første mand til at krydse en aktiv vulkan på line.

Og det gik ikke uset hen, for der Twitter var rødglødende af beundring. Men de sikkerhedsforanstaltninger, der var taget for det 'livsfarlige' stunt var også under kritik fra flere brugere under hashtagget #VolcanoLive, der bugnede med kommentarer og memes om Wallendas performance.

#VolcanoLive they might as well have done this in his backyard 10 feet up. With a harness on, who cares? Where exactly is the danger they hyped? pic.twitter.com/Yzbvdw4gPv — BobTheBadgerGuy (@BobTheBadgerGuy) March 5, 2020

Flere seere var nemlig skuffede over, at Nik Wallenda var spændt fast til en sikkerhedsline et par meter over ham. Af den grund mente de ikke, at stuntet var så livsfarligt og imponerende som det var blevet markedsført som af ABC, der lavede en to timers live special i anledningen.

Zero risk factor with this stupid wallenda trash “stunt”. I want my money that I didn’t pay back. Lost respect for the man and the entire family today. So pathetic. Might as well throw me out there with a safety wire. #VolcanoLive — Walter Thedius Clayton IV (@sergiodippler) March 5, 2020

Flere tog dog Wallenda i forsvar, og pointerede, at der var andre risici forbundet med at balancere flere meter over vulkanens magma. Heriblandt de giftige gasser og varmen fra Masaya-vulkanens dyb.

Yeah, there’s a harness, but I think y’all forget that this isn’t about the harness for Nik Wallenda. The walk & all of the others are about Nik overcoming his fears & having the strength to make it across without slipping & withstanding the heat & wind. #VolcanoLive — Marcus (@MarcusUntrell92) March 5, 2020

Undervejs på turen sang Wallenda beroligende sange for sig selv i Guds navn. Det tog ham omtrent 31 minutter at krydse den rødgløende vulkan.