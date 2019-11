LIVE: Får danske kvinder prygl?

Dansk kvindebasket har været dødsdømt og ikke-eksisterende i næsten 20 år. Men efter et års frivilligt arbejde og stor økonomisk støtte fra almindelige danskere er det endelig lykkedes det danske kvindelandshold at lave om på det

Mens de danske fodboldkvinder og -herrer strejkede for bedre lønforhold, knoklede de danske basketkvinder sig gennem utallige timers frivilligt arbejde for at spille EM-kvalifikation.

Den første officielle hjemmekamp for kvindelandsholdet i knap 20 år spilles i en fyldt Gentofte Hallen søndag. For de danske basketkvinder er det opfyldelsen af en drøm.

I sidste ende blev mere end 280.000 kroner indsamlet via landsholdsspillernes gratis arbejde og ikke mindst en crowdfunding-side, hvor danskere i løbet af en uge smed nok penge til, at det umulige blev gjort muligt.

– Jeg blev helt rørt over, at det lykkedes os. Fra det øjeblik siden var oppe, tjekkede jeg den jo selvfølgelig hver time. Og så lige pludselig efter en uge var vi ved beløbet, og man kunne næsten ikke tro det – vi skal fandme spille om EM!

– Nu vil vi også kæmpe for alle dem, der har doneret, siger et af landsholdets stjerneskud Maria Jespersen, der til daglig er professionel i C.D. Zamarat i den bedste spanske række.

Samme forhold som miniputterne

De danske basketkvinder er i gang med at forberede sig til deres første officielle landskampe under ydmyge forhold i Hørsholmhallen.

Her mødtes de i tre dage til træning op til udekampen i Rumænien, som holdet tabte 70-55 torsdag. De 280.000 indsamlede kroner gik alle til det internationale basketforbund til deltagergebyr.

Det eneste, det tilbageværende budget tillader, er fysioterapeuter og lidt frugt og kakao efter træning. Resten står for egen regning.

Derfor har spillerne indkvarteret sig hos hinanden, nogle på luftmadrasser eller med op til tre personer i samme seng. Nogle kommer hele vejen fra Køge syd for København hver dag for at træne med, og de fleste andre må cykle eller tage bussen fra deres logi til Hørsholm-hallen hver morgen.

– Det er præcis de samme forhold, som da man var en lille pige til stævner. Men selv om nogle af os har oplevet helt andre forhold til College-basket i USA eller i andre europæiske ligaer, tager vi det med. Det er ikke optimalt, men vi brænder allesammen så meget for det her, siger Maria Jespersen, der selv også har spillet en årrække i USA for University of Southern Florida.

Anfører Gritt Ryder spiller til daglig i Hørsholm-klubben Hørsholm 79ers, og hendes bopæl agerer det hotel, der ikke er råd til, for mange af hendes medspillere.

– Det kan måske være svært at performe 100 procent, når man for eksempel sover flere i en seng hver nat og skal facilitere det hele selv. Men det er jo vilkårene, og vi er alle sammen bare spændte på at få lov til at repræsentere Danmark, siger Ryder.

Maria Jespersen og landsholdets anfører Gritt Ryder inden landsholdets træning tirsdag. Ryder er på hjemmebane i Hørsholmhallen, hvor hun til daglig slår sine folder for Hørsholm 79ers. Foto: Tariq Mikkel Khan.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pionerånd: Piger skal drømme stort

Det nye danske kvindelandshold vil være pionerer og gøre det danske landshold og basket-sporten større for piger i Danmark. For selvom Maria Jespersen som ung har set op til nogle af dem, der nu er hendes landsholdskolleger, så har hun altid primært haft udenlandske eller mandlige spillere som forbilleder.

Et dansk kvindelandshold var der nemlig ikke tale om i løbet af hendes opvækst. Kassen var tom, og efter nogle middelmådige resultater i 1970'erne var kvindelig landsholdsbasket blevet en by i Rusland.

Et projekt, ingen ville tro på, indtil et hold alligevel blev samlet for at deltage i et lille europamesterskab for miniput-nationer, nemlig det såkaldte European Championship for Small Countries i Irland.

Det stævne endte dog i en overraskende magtdemonstration fra danskernes side, der efter gennemsnitligt at have knust modstandere som Irland og Norge med over 60 point vandt finalen med de suveræne cifre 93-59.

Bliv væk, Danmark

Den store niveauforskel fik de andre lande til pænt at bede den danske stab om ikke at møde op til stævnet igen. Det blev den spæde start på, hvad der nu et år, 50.000 kroners frivilligt arbejde og mere end 200.000 kroners donerede penge fra almindelige danskere senere er blevet en realitet.

Maria Jespersen er ydmyg og taknemmelig, men opsat på at give danskerne noget for pengene. Frem for alt de rollemodeller, som de selv ikke fik mulighed for at se.

– Vi håber, at der er nogle små piger, som ser os spille, og tænker: Vi vil være ligesom hende.

– Selvom vi måske havde nogle kvindelige spillere at se op til, så var der slet ikke noget kvindelandshold dengang, så det var ikke aktuelt.

– Jeg håber, at det her EM-projekt vil give næste generation nogen at identificere sig med og få dem til at drømme stort. Vi vil give dem nogle af de muligheder, vi selv ikke fik, fortæller Maria Jespersen.

Danske landsholdsspillere lytter til taktiske instrukser under træningspas i Hørsholmhallen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Italien er topprofessionelle

Efter en overstået håndboldkamp for U12-piger indtager landsholdet halgulvet og giver sig til at løbe efter landstræner Jesper Krones fløjte. Humøret er højt.

I den 16 kvinder brede trup er der fem, der er fløjet ind fra klubber i USA og Spanien, som regnes for at være blandt Europas absolut stærkeste ligaer.

Resten spiller i den hjemlige liga med undtagelse af to spillere i henholdsvis den svenske og islandske.

Danmark er siden mini-europamesterskabet i fjor steget meteorisk på verdensranglisten. Fra at have været tredjesidst på verdensplan ligger de nu nummer 46, to pladser foran Rumænien. Det skyldes dog især bonuspoint høstet ved sejre på over 20 point, som danskerne fik rigeligt af under massakren til det irske stævne.

I gruppen skal Danmark også møde de to topnationer Tyrkiet og Italien, og efter en ude- og hjemmekamp mod alle tre modstandere vil de to øverst placerede lande gå videre i kvalifikationen.

Danmark spiller søndag for 1800 mennesker i Gentofte Hallen mod et topprofessionelt og velsmurt italiensk mandskab, der som storfavoritter stiller op med journalister fra Sky Sports og en stab på 30.

Kampen kan følges live på Ekstra Bladets hjemmeside fra kl. 15.30.