Løj om hjernetumor

Den canadiske springrytter Eric Lamaze er havnet i en alvorlig sag, efter han angiveligt har løjet om sit helbred for at udskyde en retssag af flere omgange

En hjernetumor er ikke noget, man skal lave sjov med.

Alligevel har den tidligere canadiske OL-guldvinder Eric Lamaze valgt at forfalske flere lægeerklæringer, der hævder, at han har haft en hjernetumor for at udskyde en retssag mod ham.

Retssagen, som Lamaze ihærdigt har prøvet at undgå omhandler, at han har solgt heste, der ikke var i den forfatning, som de blev udgivet for for mere end 3,7 millioner kroner, hvilket han er blevet anmeldt for.

Den 55-årige amerikaner toppede dog sit svindel show i marts, da han indsendte dokumenter om en operation i halsen for halskræft.

Afsenderen på dokumenterne var en neurokirug fra en klinik i Bruxelles, men problemet var bare, at dokumentet var skrevet på hollandsk. Et sprog, som kirurgen slet ikke kunne snakke, og dertil var kirurgens navn også stavet forkert.

Det skriver det canadiske ridemagasin Horse Sport.

Foto: Susan Walsh/Ritzau Scanpix

- Hr. Lamaze forsøgte at bedrage retten ved at indsende tre falske lægeerklæringer, der omhandlede Hr. Lamazes dårlige helbred.

- Som om denne svindel ikke var grov nok, forfalskede Hr. Lamaze også terminal kræft, hvilket er en fornærmelse af alle dem, der faktisk lider af denne frygtede sygdom.

- Det gjorde han blot for at slippe for en afhøring i en sag, der blev indledt for mere end ti år siden, men som han endnu ikke er blevet afhørt i, har en dommer udtalt.

Canadieren vandt OL-guld og holdsølv ved de OL i 2008 på sin hest Hickstead.