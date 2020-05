Maggie i kæmpe skandale: Mobbede atleter i årevis

Amerikansk gymnastik er ramt af en ny skandale.

Toptræneren Maggie Haney er blevet idømt otte års karantæne for at have mobbet såvel fysisk som psykisk sine udøvere og elever. Ren mobning i flere tilfælde, som USA Today skriver.

Det er det amerikanske gymnastikforbund, der har offentliggjort karantænen.

Og det er et kæmpe chok, for Maggie Haney er et respekteret medlem af den amerikanske gymnastikelite. I snart ti år har kvinden fra New Jersey kunnet prale med at have elever på de amerikanske junior- og seniorlandshold.

Hendes metoder har dog været så slemme, at de får tidligere danske landsholdstrænere i svømning til at fremstå som sympatiske.

USA Today beskriver, hvordan hun kunne finde på at skrige af sine elever, når de begik fejl. Hvordan hun smed folk ud fra træninger og åbenlyst kommenterede udøvernes vægt. Derudover påstås det, at hun har tvunget udøvere til at træne, selvom de var skadede.

- USA Gymnastics kan bekræfte, at høringen vedrørende Maggie Haney er tilendebragt. Det uafhængige panel, der står af tre medlemmer fra gymnastikmiljøet, er kommet frem til, at Haney har forbrudt sig mod USA Gymnastics regler for moralsk opførsel, sportspolitik og andre regler, står der i en pressemeddelelse.

Foto: Melissa J. Perenson/CSM/Shutterstock

New York Times har talt med en kollega til Maggie Haney, Karen Goeller. De to har arbejdet sammen i New Jersey, og Goeller er en af de væsentligste årsager til, at Haney nu er smidt ud af forbundet.

For hun videregav for et år siden information om opførslen, efter minimum seks familier uafhængigt af hinanden klagede over Haneys metoder og opførsel. Det var de i alt to personer, der gjorde. Den anden har fra begyndelsen ønsket total anonymitet.

Goeller fortæller til New York Times, at børnene var skrækslagne for at stå frem. Det går fint i tråd med påstanden om, at Haney angiveligt har truet flere, hvis de valgte at vidne mod hende. Det er dog en påstand, der ikke er bekræftet.

Der er dog udøvere, der har vidnet. Og det er ikke hvem som helst. OL-guldvinderen Laurie Hernandez og verdensmesteren Riley McCusker har stået frem og givet deres versioner.

Maggie Haney har endnu ikke reageret på udelukkelsen, men advokaten Russell Prince, der har repræsenteret hende, har sagt, at man er uenig i dommen, og at den med al sandsynlighed vil blive anket.

Laurie Hernandez’ advokat, Judie Saunders, har udtalt: Det er et lille skridt i den rigtige retning i forhold til, hvordan atleter skal behandles i international sport.

