Magnus Carlsen tager stort skridt mod VM-forsvar

Det begynder at se lyst ud for den norske skakmester Magnus Carlsen, der er i gang med at forsvare sin VM-titel for fjerde gang i træk. Denne gang mod russiske Ian Nepomniachtchi.

Tirsdag tog nordmanden således endnu et stik i kampen, da han vandt sit andet parti i træk og det tredje i alt, hvilket har bragt den samlede stilling på 6-3 til nordmanden. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Første spiller, der når 7,5 point, vinder VM. Opgøret finder sted i Dubai.

Russeren endte i niende parti med at lave en fejl efter 27 træk. Fejlen var ikke til at rette op på, hvorfor Carlsen let kunne sikre sig endnu et point.

Partiet var dermed heller ikke lige så langt, som det rekordlange sjette parti på hele 136 træk. Tirsdag skulle nordmanden blot bruge 39 træk.

30-årige Magnus Carlsen har været regerende verdensmester siden 2013, hvor han slog inderen Viswanathan Anand.

Han har siden forsvaret titlen i en revanchekamp mod Anand i 2014 samt mod russeren Sergej Karjakin i 2016 og amerikaneren Fabiano Caruana i 2018.

31-årige Ian Nepomniachtchi er nummer fem på verdensranglisten og har kvalificeret sig til opgøret mod Carlsen via en kvalifikationsturnering.

Vinderen af opgøret får knap ni millioner kroner, mens taberen får knap seks millioner kroner. Hvis det bliver en afgørelse i tiebreak, får vinderen cirka 8,2 og taberen cirka 6,7 millioner kroner.