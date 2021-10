Manager forsvundet: Rendte med covid-penge

Hvis du render ind i Donald Indrawansa, så sig lige til.

Manageren for det srilankanske brydelandshold (og til daglig vicepræsident i det nationale brydeforbund) er forsvundet, og officials ved VM i brydning, der netop har fundet sted i Norge, er ret sikre på, at det er med vilje.

- Vi har en formodning om, at han måske forsøger at komme ind i Schweiz, siger chefen for det srilankanske brydeforbund, Sarath Hewavitharana, til nyhedsbureauet AFP mandag.

Donald Indrawansa forsvandt pludselig fra landsholdets hotel forleden og var ikke med, da holdet fredag vendte retur til Sri Lanka.

- Der var en srilankaner, der havde set ham forsøge at få en busbillet, fortæller Sarath Hewavitharana.

Om der var tale om en busbillet fra Norge til Schweiz, melder historien ikke noget om.

Rendte med covid-kassen

Det norske politi blev dog underrettet og sat på sagen.

- Der er ingen chance for, at han bliver i Oslo, for vi har meldt det til politiet. Det er mest sandsynligt, at han vil til et andet europæisk land – mest sandsynligt Schweiz, siger Sarath Hewavitharana.

Angiveligt nøjedes han ikke med at pakke sine ting og skride. Han lettede også lige på låget til pengekassen og tog de penge, der ellers skulle være brugt på covid 19-tests, når holdet kom retur til Colombo. Et beløb svarende til knap 10.000 kroner.

Det skriver nyhedsmediet Ceylon Today…

Det er bestemt ikke første gang, en srilankaner forsvinder i forbindelse med et internationalt mesterskab.

Flere gange er sportsfolk hoppet af, og i 2004 lykkedes det hele håndboldlandsholdet at forsvinde under et mesterskab i Tyskland. Eller rettere sagt: En gruppe på 23 mænd havde held til at overbevise den tyske ambassade i Colombo om, at de var håndboldspillere, og at de skulle have visum til Tyskland, fordi de skulle deltage i en turnering.

Efterlod vasketøjet

Den åd diplomaterne i Sri Lankas hovedstad råt og udstedte de nødvendige papirer. ’Spillerne’ drog til Tyskland og forsvandt så.

- Vi troede først, de var faret vild under en løbetur. Vi ved nu, at de er taget til Italien. De har sågar efterladt deres vasketøj, sagde en tysk talsmand dengang.

Det er uvist, præcis hvad Donald Indrawansa har efterladt i Norge, og det er i den grad også uvist, hvor pokker manden er henne.

Så sig lige til, hvis du falder over ham. Myndighederne i Norge, brydeforbundet i Sri Lanka, hans mor og sikkert en masse andre vil gerne vide det.