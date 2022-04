Maratonløber tortureret og dræbt i Kiev

Et mareridt.

Sådan beskrives Serhiy Pronevych’ sidste dage, om end ingen vidner til hans død har beskrevet, hvordan det foregik i en kælder i Kievs forstæder.

Men man formoder, at det har været forfærdeligt.

Den 30-årige ukrainske mand, der i 2019 endte i Guiness Rekordbog for at have gennemført et maraton i fuldt militærudstyr, fungerede ifølge mediet Suspilne efter invasionen i en rekognosceringsgruppe, der holdt øje med russiske kampvogne og deres placeringer.

12. marts ophørte kontakten pludselig med Pronevych. Han forsvandt.

17 dage senere fandt man hans lig.

Tydelige tegn på tortur

Hvad der præcist er sket i den mellemliggende periode, er uvist. Men ifølge hans mor, Antonina, som Kharkiv Human Rights Protection Group har været i kontakt med, var der sandsynligvis tale om et bagholdsangreb, og at det ser ud til, at hendes søn blev taget til fange.

Således er der tydelige mærker fra håndjern på hans håndled.

Ifølge Suspilne er der grund til at tro, at han ikke umiddelbart blev slået ihjel, efter han blev taget til fange.

Antonina har af myndighederne fået at vide, at han blev holdt fanget i en kælder. Og det formodes, at han er blevet udsat for tortur. Således skulle der være synlige spor efter tortur. Og det har sandsynligvis været torturen, der har slået ham ihjel til sidst.

Krigsforbrydelser

Den internationale fordømmelse har været altoverskyggende, siden Ukraine forleden offentliggjorde billeder af lig i gaderne i forstæderne til Kiev. Russiske soldaters værk i tilbagetrækningen fra hovedstaden.

Blandt dem altså også Serhiy Pronevych.

Præsident Volodymyr Zelenskiy har udtrykt stor sorg over de mange tabte menneskeliv, og han har understreget, at Ukraine betragter det som krigsforbrydelser.

I den forbindelse er der sat navne på omkring 2000 russiske soldater, der skal have været med til uhyrlighederne. Og en åben efterforskning af søsat.

