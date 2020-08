Mareridt bag OL-stjernens tragiske død

Da den berømte kunstskøjteløber Ekaterina Alexandrovskaya 17. juli faldt ud af et vindue fra 6. sal og blev slået ihjel, var det slutningen på et sandt mareridt

Der gik en bølge af chok gennem russisk, australsk og international kunstskøjteløb, da nyheden om Ekatarina Alexandrovskayas dødsfald kom i midten af juli.

Den afholdte og dygtige atlet havde ganske vist måttet indstille sin karriere tidligere på året grundet epilepsi, men det kom som, ja et chok, da det kom frem, at den blot 20-årige kunstskøjteløber var faldet ud over en balkon på 6. sal - og var død på stedet.

Der diskuteres stadig blandt folk, der mener at have kendt hende indgående, om der var tale om selvmord. Det mener de fleste. Især fordi Alexandrovskaya efterlod sig et brev med ét ord: Lyublyu - kærlighed på russisk.

Intet andet.

Mens andre pure afviser.

- Inderst inde tror jeg så på, at hun selv hoppede? Nej, jeg gør ej, siger tidligere kunstskøjteløber Belinda Nonan, der efter sin egen karriere blev mentor for russeren, til The Telegraph.

Et perfekt match

Livet var dog ingen leg for Ekaterina. Trods et stort talent på isen.

Blot 15 år gammel mistede hun sin far, hvilket tog hårdt på hende. Året efter valgte hun at forlade sin familie, sine venner og sit land for at rejse til Australien - uden at kunne sige ret meget andet end hello på engelsk. Årsagen var Harley Windsor, som hun var blevet parret med, og som viste sig at være et perfekt match på isen for hende.

Alexandrovskaya og Windsor ved US International Figure Skating Classic i 2018. Foto: Rick Bowmer/AP/Ritzau Scanpix

Det russisk-australske par under OL. Foto: David J. Philip/AP/Ritzau Scanpix

De fungerede godt sammen, men udenfor isen syntes skyerne at samle sig over den russiske teenager, der var langt væk hjemmefra. Ensomhed og afsavn samt sorg over faderens død var medvirkende til, at hun tyede til alkohol. Flere gange blev det bemærket, at hun mødte op til træninger med tømmermænd.

I 2017 fik hun pludselig et anfald. I et center i Sydney faldt hun om, ramt af, hvad der viste sig at være et epileptisk anfald. Det påvirkede ikke i første omgang hendes karriere, og sammen med Windsor leverede hun gode resultater, vandt mesterskaber og kvalificerede sig til Vinter-OL i Pyeongchang i 2018.

Men siden svingede det mere. Der var skader og manglende form. Sidste år fik hun frataget støtten og måtte siden ernære sig ved at tage forskellige jobs. Ifølge russiske Channel 5 førte det blandt andet til ansættelse i en lokal skøjtehal - og i en stripklub.

Depression tog over

Hun søgte hjælp hos moderen, der tog hende med til psykolog og fyldte hendes køleskab op med madvarer. Men ellers havde hun ikke midler til at hjælpe yderligere.

I januar konstaterede lægerne efter et nyt anfald, at hun led af epilepsi, og selvom hun fortsat var optimist, lød den soleklare melding, at hendes karriere var slut. Da var Ekaterina netop fyldt 20.

Samarbejdet med Windsor stoppede, og i stedet tog en depression over. Og det hjalp bestemt ikke på tingene, at coronapandemien ramte i foråret.

Ekaterina rejste hjem til Moskva, hvilket man fra australsk side nu begræder.

- Da hun ville rejse hjem for at ordne nogle ting, tænkte vi ikke videre over det. Efterfølgende er vi blevet klar over, hvad hun sloges med, siger Peter Lynch, der er præsident i det australske skøjteforbund.

Det var det sidste, de så til hende i Australien.

17. juli døde hun. Tilbage lå brevet med det ene ord: Lyublyu.

