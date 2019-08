Mark O. udsat for hetz: - Vil trykke Tuborg-kapsler ud af ham!

Inden Mark O. Madsen drog afsted til Las Vegas for at jagte UFC-kontrakten, er han gentagende gange blevet kontaktet af den samme person.

En person, der hedder Ole ’Iron Fist’ Laursen.

- Du bliver ved med at få udfordringer for en, der hedder Ole Laursen. Hvad har du at sige til ham?

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har været udsat for lidt af en hetz på mine sociale medier fra Ole Lukøje og hele hans netværk på fem personer, siger Mark O. Madsen til Ekstra Bladet i lufthavnen kort inden afrejse og uddyber:

- Det er en tarvelig, ubehagelig og fuldstændig unødvendigt hetz fra hans side, og det, jeg har sagt til Ole, er, at han skal stoppe med at nasse på mit arbejde og min udvikling. Hvis du gerne vil have en kamp, så tag din tuktuk, kør ned i banken, hent pengene og send mig et tilbud.

- Så er det pengene, det handler om?

- Det er et spørgsmål om aflønning. Jeg vil have aflønning for udført arbejde, og der, hvor vi er, har Ole ikke særlig meget at komme med. Han tilhører en stor skare af kæmpere, der udfordrer mig på sociale medier. Jeg har fortalt, hvad min pris er. Som Khabib ville sige: ’Send mig lokationen’. Det har Ole bare ikke gjort endnu.

- Jeg er lidt bekymret for, at Ole og hans team måske lukrerer på det her i forhold til omtale, og at det egentlig bare er varm luft.

Foto: Jonas Olufson

Patrick Nielsen fik tæsk af Mark O. tidligere på året. Foto: Tariq Mikkel Khan

Trykker luften ud af ham

- Hvad ser du i hans evner?

- Ole Lukøje altså. Jeg troede oprindeligt, at han var grønlænder, men han er thailænder og en dygtig thai-bokser og dygtig bokser. Hatten af, det har jeg stor respekt for.

- I en kamp mod Ole Lukøje kommer jeg til at tage ham på gulvet inden for kort tid, hvorefter jeg kommer til at trykke tuborg-kapsler ud af ham. Det er det, som jeg ser, kommer til at ske.

Ifølge den internationale MMA-portal for nyheder Sherdog har Ole Laursen dog ikke samme CV som Mark O. Madsen.

Mens 34-årige Mark O. er ubesejrede alle sine syv kampe, så har 41-årige Laursen været igennem 12 kampe med fire nederlag til følge.

Du kan se, hvordan Mark O. er blevet udfordret i videoerne nedenfor.

