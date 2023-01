Mbappé overrasker i New York

Tusindvis af tilskuere brød ud i jubel, da en storskærm viste, at den franske stjerne Kylian Mbappé var blandt tilskuerne i Barclays Centre til NBA-kamp tirsdag nat

Nytårsdag tabte Paris Saint-Germain højst overraskende med 3-1 til Lens i Ligue 1.

Det var holdets første nederlag i ni måneder! Ikke siden marts havde de franske mestre tabt en fodboldkamp - dengang 3-0 til Monaco.

Efterfølgende har holdets to stjerner Kylian Mbappé og Achraf Hakimi brugt et par fridage i New York.

Natten til tirsdag dansk tid sad de på forreste række til NBA-kampen mellem Brooklyn Nets og San Antonio Spurs i Barclays Centre i den amerikanske millionby.

Hakimi og Mbappé på sidelinjen til NBA-kamp i New York - selvfølgelig på forreste række. Foto: Dustin Satloff/Ritzau Scanpix

Og det fandt de tusindvis af tilskuere også ud af, da arenaens storskærm først viste et af Mbappés mål fra VM-finalen mod Argentina for derefter at filme på Mbappé på sidelinjen i arenaen.

Der lød et kæmpe jubelbrøl, mens den 24-årige franske stjerne smilede stort og vinkede til kameraet.

Se det i videoen på Twitter her...

Efter NBA-kampen, som hjemmeholdet Nets vandt med 139-103, hilste Mbappé på holdets spillere i omklædningsrummet.

Trods søndagens nederlag til Lens i Ligue 1 ligger Paris Saint-Germain fortsat nummer et i ligaen - fire point foran netop Lens.

Kylian Mbappé er topscorer med 13 scoringer.

Fredag skal det parisiske mandskab atter i aktion, når de møder Châteauroux i den franske Liga Cup.